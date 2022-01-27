Фальшивый шоколад и колбаса без мяса: как быстро распознать подделки в супермаркетах

Производители не жалеют денег на красивую упаковку продукта. Но под громкими названиями часто скрываются колбасные или сырные продукты, спред, нектары и псевдошоколад.
Как быстро и легко распознать подделку в супермаркетах, рассказали в Headinsider.
Молочный жир очень дорогой, поэтому его часто заменяют обычным, растительным или пальмовым маслом. Потребитель обычно ничего не замечает. А на этикетках загадочно пишут – содержит молоко.
Но молочным может называться только тот продукт, в котором содержится не менее 50% молочного жира. Внимательно читайте мелкий шрифт на этикетках и не покупайтесь на низкую цену.
Не ищите там в составе растительные жиры, в жидкие продукты их не добавляют. Но тут есть другая беда – живые кефирные грибы заменяют сухими заквасками. Это значительно дешевле. Читайте этикетку.
Отличить на взгляд эти два продукта почти невозможно. Поэтому читаем состав и ищем там растительный жир. Если нашли, то на упаковке не должно быть слова "масло" – это запрещено законом.
Спред можно использовать для диеты со сниженным количеством холестерина. Но выбор всегда остается за вами.
Только тщательно изучение этикеток и долгий выбор помогут вам найти колбасу из мяса. А уж мясо в продуктах заменяют теперь чем угодно: от мяса птицы до крахмала с растительной клетчаткой.
Обычно состав указан на этикетке – очень маленькими буквами. И ищите категорию А – на 80% это все-таки мясо.
А вот наличие коллагенового белка, мяса птицы механического обваливания, водоудерживающие агенты любых мастей – должны в составе продукта насторожить. И отсутствие маркировки – тоже.
Не обращайте внимания на красивую рекламную картинку, а читайте состав на обороте. Там вместо обычного "шоколад" может стоять "кондитерская плитка". Какао-порошок в таком продукте есть, а вот какао-масла можете не искать.
Из такого псевдошоколада часто делают конфеты и информацию об их составе найти намного сложнее. Но отсутствие слова "шоколадные" может вам помочь.
На упаковке могут написать и 100%. Но наименование "нектар" говорит о том, что там сока от 5 до 20%. Практически все соки и нектары на полках разбавлены водой, а калорийность в них – за счет сахара.
Напомним, ранее мы писали о том, какие признаки расскажут вам о качестве копченых продуктов.
А также рассказывали о том, какие продукты категорически нельзя покупать в супермаркетах.