Фальшивый шоколад и колбаса без мяса: как быстро распознать подделки в супермаркетах

Молочные продукты без молока

Молочный жир очень дорогой, поэтому его часто заменяют обычным, растительным или пальмовым маслом. Потребитель обычно ничего не замечает. А на этикетках загадочно пишут – содержит молоко.

Но молочным может называться только тот продукт, в котором содержится не менее 50% молочного жира. Внимательно читайте мелкий шрифт на этикетках и не покупайтесь на низкую цену.

Кефирный продукт

Не ищите там в составе растительные жиры, в жидкие продукты их не добавляют. Но тут есть другая беда – живые кефирные грибы заменяют сухими заквасками. Это значительно дешевле. Читайте этикетку.

Масло или спред

Отличить на взгляд эти два продукта почти невозможно. Поэтому читаем состав и ищем там растительный жир. Если нашли, то на упаковке не должно быть слова "масло" – это запрещено законом.

Спред можно использовать для диеты со сниженным количеством холестерина. Но выбор всегда остается за вами.

Колбасные продукты

Только тщательно изучение этикеток и долгий выбор помогут вам найти колбасу из мяса. А уж мясо в продуктах заменяют теперь чем угодно: от мяса птицы до крахмала с растительной клетчаткой.

Обычно состав указан на этикетке – очень маленькими буквами. И ищите категорию А – на 80% это все-таки мясо.

А вот наличие коллагенового белка, мяса птицы механического обваливания, водоудерживающие агенты любых мастей – должны в составе продукта насторожить. И отсутствие маркировки – тоже.

Псевдошоколад

Не обращайте внимания на красивую рекламную картинку, а читайте состав на обороте. Там вместо обычного "шоколад" может стоять "кондитерская плитка". Какао-порошок в таком продукте есть, а вот какао-масла можете не искать.

Из такого псевдошоколада часто делают конфеты и информацию об их составе найти намного сложнее. Но отсутствие слова "шоколадные" может вам помочь.

Нектар

На упаковке могут написать и 100%. Но наименование "нектар" говорит о том, что там сока от 5 до 20%. Практически все соки и нектары на полках разбавлены водой, а калорийность в них – за счет сахара.