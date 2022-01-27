Фальшивий шоколад і ковбаса без м'яса: як швидко розпізнати підробки в супермаркетах

Молочні продукти без молока

Молочний жир дуже дорогий, тому його часто замінюють звичайним, рослинним або пальмовою олією. Споживач зазвичай нічого не помічає. А на етикетках загадково пишуть – містить молоко.

Але молочним може називатися тільки той продукт, в якому міститься не менше 50% молочного жиру. Уважно читайте дрібний шрифт на етикетках і не купуйтеся на низьку ціну.

Кефірний продукт

Не шукайте там в складі рослинні жири, в рідкі продукти їх не додають. Але тут є інша біда - живі кефірні гриби замінюють сухими заквасками. Це значно дешевше. Читайте етикетку.

Масло або спред

Відрізнити на погляд ці два продукти майже неможливо. Тому читаємо склад і шукаємо там рослинний жир. Якщо знайшли, то на упаковці не повинно бути слова "масло" – це заборонено законом.

Спред можна використовувати для дієти зі зниженою кількістю холестерину. Але вибір завжди залишається за вами.

Ковбасні продукти

Тільки ретельно вивчення етикеток і довгий вибір допоможуть вам знайти ковбасу з м'яса. А вже м'ясо в продуктах замінюють тепер чим завгодно: від м'яса птиці до крохмалю з рослинною клітковиною.

Зазвичай склад вказаний на етикетці – дуже маленькими літерами. І шукайте категорію А - на 80% це все-таки м'ясо.

А ось наявність колагенового білка, м'яса птиці механічного обвалювання, водоутримуючі агенти будь-яких мастей - повинні в складі продукту насторожити. І відсутність маркування - теж.

Псевдошоколад

Не звертайте уваги на красиву рекламну картинку, а читайте склад на звороті. Там замість звичайного "шоколад" може стояти"кондитерська плитка". Какао-порошок в такому продукті є, а ось какао-масла можете не шукати.

З такого псевдошоколаду часто роблять цукерки й інформацію про їх склад знайти набагато складніше. Але відсутність слова "шоколадні" може вам допомогти.

Нектар

На упаковці можуть написати й 100%. Але найменування "нектар" говорить про те, що там соку від 5 до 20%. Практично всі соки та нектари на полицях розбавлені водою, а калорійність в них – коштом цукру.