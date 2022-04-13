Эти факторы тайно увеличивают риск рака легких

Один из самых агрессивных и распространенных видов онкологии - рак легких может развиваться из-за некоторых факторов, которые могут казаться неочевидными.
Об этом пишет Eatthis.
Кроме самого очевидного фактора - курения (активного и пассивного), возможного воздействия радиации, рак легких могут провоцировать такие факторы:
Асбест - это минерал, который использовался в строительных материалах и изоляции до 1970-х годов.
Загрязнение воздуха содержит крошечные частицы, которые также могут повредить легкие.
У мужчин старше 55 лет повышается риск развития рака легких, поскольку мужчины чаще курят, чем женщины.
Отметим, что эти симптомы могут быть вызваны многими нераковыми заболеваниями, включая инфекции.
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