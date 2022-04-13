UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Эти факторы тайно увеличивают риск рака легких

Фото: Эти факторы тайно увеличивают риск рака легких (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Один из самых агрессивных и распространенных видов онкологии - рак легких может развиваться из-за некоторых факторов, которые могут казаться неочевидными.

Об этом пишет Eatthis.

Кроме самого очевидного фактора - курения (активного и пассивного), возможного воздействия радиации, рак легких могут провоцировать такие факторы:

  • загрязнение воздуха,
  • воздействие асбеста,
  • если вы мужчина старше 55 лет.

Асбест - это минерал, который использовался в строительных материалах и изоляции до 1970-х годов.

Загрязнение воздуха содержит крошечные частицы, которые также могут повредить легкие.

У мужчин старше 55 лет повышается риск развития рака легких, поскольку мужчины чаще курят, чем женщины.

Как снизить риск рака легких:

  • бросить курить и не находиться в местах, где есть дым,
  • использовать детекторы радона для определения уровня радиации, где вы живете,
  • сделать КТ грудной клетки, если вы подверглись воздействию асбеста,
  • быть рядом с чистым воздухом или использовать фильтры для уменьшения загрязнения воздуха.

Ранними признаками рака легких являются:

  • постоянный кашель,
  • кровохарканье,
  • боль в груди,
  • одышка,
  • непреднамеренная потеря веса.

Отметим, что эти симптомы могут быть вызваны многими нераковыми заболеваниями, включая инфекции.

Ранее мы писали, какие анализы не нужно сдавать и тратить на них деньги.

Читайте РБК-Украина в Google News
здоровье