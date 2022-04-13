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Ці фактори таємно збільшують ризик раку легенів

Фото: ці фактори таємно збільшують ризик раку легенів (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Один з найбільш агресивних і поширених видів онкології - рак легенів може розвиватися через деякі фактори, які можуть здаватися неочевидними.

Про це пише Eatthis.

Крім самого очевидного фактора - куріння (активного і пасивного), можливого впливу радіації, рак легенів можуть провокувати такі фактори:

  • забруднення повітря,
  • вплив азбесту,
  • якщо ви чоловік старше 55 років.

Азбест - це мінерал, який використовувався в будівельних матеріалах та ізоляції до 1970-х років.

Забруднення повітря містить крихітні частинки, які також можуть пошкодити легені.

У чоловіків старше 55 років підвищується ризик розвитку раку легенів, оскільки чоловіки частіше курять, ніж жінки.

Як знизити ризик раку легенів:

  • кинути палити і не перебувати в місцях, де є дим,
  • використовувати детектори радону для визначення рівня радіації, де ви живете,
  • зробити КТ грудної клітини, якщо ви піддалися впливу азбесту,
  • бути поруч з чистим повітрям або використовувати фільтри для зменшення забруднення повітря.

Ранніми ознаками раку легенів є:

  • постійний кашель,
  • кровохаркання,
  • біль у грудях,
  • задишка,
  • ненавмисна втрата ваги.

Відзначимо, що ці симптоми можуть бути викликані багатьма нераковими захворюваннями, включаючи інфекції.

Раніше ми писали, які аналізи не потрібно здавати і витрачати на них гроші.

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