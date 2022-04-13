Ці фактори таємно збільшують ризик раку легенів

Один з найбільш агресивних і поширених видів онкології - рак легенів може розвиватися через деякі фактори, які можуть здаватися неочевидними.
Про це пише Eatthis.
Крім самого очевидного фактора - куріння (активного і пасивного), можливого впливу радіації, рак легенів можуть провокувати такі фактори:
Азбест - це мінерал, який використовувався в будівельних матеріалах та ізоляції до 1970-х років.
Забруднення повітря містить крихітні частинки, які також можуть пошкодити легені.
У чоловіків старше 55 років підвищується ризик розвитку раку легенів, оскільки чоловіки частіше курять, ніж жінки.
Відзначимо, що ці симптоми можуть бути викликані багатьма нераковими захворюваннями, включаючи інфекції.
Раніше ми писали, які аналізи не потрібно здавати і витрачати на них гроші.