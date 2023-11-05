Факти про харчування під час хронічного стресу: ось що потрібно робити, якщо у вас порушився режим

Під час хронічного стресу та переживань люди або перестають нормально харчуватися, або у них збивається графік їди. А ще буває так, що людина на хвилі тривоги їсть часто, але шкідливу їжу та заїдає нею стрес.

Про те, як стрес впливає на харчування та що потрібно робити, якщо виникають проблеми з їжею, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) із посиланням на інформацію від дієтолога Тетяни Лакусти в Instagram.

За словами експерта, людям у будь-якому стані необхідно регулярно їсти. І не раз-два на день і те, що потрапило під руки, а повноцінно. І це може стати завданням із зірочкою: безсоння, тривога, виснаження, хронічні переживання за все - не до їжі.

1. Апетит змінюється від безсоння/стресу/виснаження/депресії. Його може зовсім не бути або він може бути дуже сильним.

Що робити? Їсти. Ви прокидаєтеся, не очікуєте, що має з'явитися апетит. Так, маємо поїсти, бо треба. Навіть якщо несмачно. Але той, хто пропускає регулярні їди, той потім включає режим "бджілки" і живе на каві з солодким (на це апетит завжди є). Або переїдає надвечір до стану "харчової коми", що вже дихати неможливо.

2. У стані хронічної тривоги хочеться їжі для радості (тобто смаків).

Що робити? Їсти. Звучить, як харчова розпуста, або як слова поверненого дієтолога - але, якщо ми не їмо, то потім компенсаторно переїдатимемо (те, що ви називаєте "зривами"). Тому спочатку їмо прийом їжі, а десерт - на десерт, а не замість основного прийому.

3. У стані виснаження, перевтоми складно із силою волі (тобто змусити себе погодувати по-людськи - це може бути зусилля над собою).

Що робити? Їсти. Помітити, що почався хаос і робити свідомий вибір навпаки. Без очікування, що буде легко і просто. Інакше легко скочуватиметеся в харчування бутербродами, напівфабрикатами, фруктами, йогуртами, перекусами. Проблема у тому, що метаболічні хвороби не болять. І ми нехтуємо.

4. Переживання хочеться заїсти

Що робити? Їсти, але по-особливому. Спочатку нагодуйте себе: регулярно, стандартною їжею, до ситості, додайте смаколики на десерт. І напишіть список "ресурсних дій" - прості, дуже доступні речі, які дають вам можливість відчути себе хоч трохи краще: побути в тиші, вишивати (справи з дрібною моторикою знижують тривожність), мити посуд, ходити, дивитися ютуб, обійматися - і далі усвідомлено вибрати інше. Щось забираючи (їжу) – давайте собі іншу опору.