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Факти з біографії Сирського. Де народився головнокомандувач ЗСУ та хто його дружина

Новий головнокомандувач ЗСУ (фото: GettyImages)
Автор: Поліна Іваненко

8 лютого стало відомо, що Олександр Сирський новим головнокомандувачем Збройних сил України. І тому нині багатьом буде цікаво дізнатися про його біографію.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що відомо про Сирського, хто його дружина та скільки у нього дітей.

Під час написання матеріалу було використано джерела: Вікіпедія, сайт "Парламент.UA".

Де народився Сирський

Відомо, що Сирський народився 26 липня 1965 року в селі Новинки Олександрівського району Володимирської області, в Росії. Втім, у 80-х роках він переїхав в Україну.

Що відомо про Сирського (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Сирський навчався у Московському вищому загальновійськовому командному училищі, а після цього з відзнакою закінчив Академію Збройних сил України. Згодом Сирський здобув освіту в Національній академії оборони України.

Окрім цього, Сирський захистив кандидатську дисертацію. Він - кандидат військових наук.

Факти про Сирського (фото: Getty Images)

Нагороди Сирського

Генерал-полковник був начальником штабу АТО, після цього очолював Об'єднаний оперативний штаб ЗСУ. Згодом Сирський став командувачем Штабу, а після цього - командувачем Сухопутних військ ЗСУ. З 2022 по 2023 роки він був командувачем ОСУВ "Хортиця", і керував обороню Соледару та Бахмута в період з осені 2022 по весну 2023 року.

Він отримав такі нагороди:

  • звання Героя України та орден "Золота Зірка"
  • Хрест бойових заслуг
  • Орден Богдана Хмельницького
  • Орден Богдана Хмельницького II та III ст.

Біографія Сирського (фото: GettyImages)

Родина Сирського - хто його дружина та скільки у нього дітей

Відомо, що Сирський живе у шлюбі з Тамарою Харченко. Вона - співробітниця Державної фіскальної служби. Там його жінка може працювати головним інспектором.

Подружжя виховує двох дітей. Старшого вони назвали Олександром, рід його діяльності невідомий. А у 2018 році у Сирського народився ще один син, його назвали Антоном.

Раніше ми вже називали 10 цитат Сирського про війну, Україну та перемогу.

Окрім цього, нещодавно стало відомо, як Залужний став головнокомандувачем ЗСУ.

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Збройні сили України