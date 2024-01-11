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Фагот із ТНМК розповів, за яких умов готовий виступити в Москві

За яких умов гурт ТНМК готовий виступити у Москві (колаж: РБК-Україна)
Автор: Василина Копитко

Вокаліст гурту ТНМК Олег "Фагот" Михайлюта пояснив, чи вірить у те, що українські зірки після перемоги знову їздитимуть у Москву із концертами і за яких умов він готовий виступити на "Красній площі".

Про це артист розповів в ексклюзивному інтерв'ю РБК-Україна.

За яких умов гурт ТНМК готовий виступити на "Красній площі"

"ТНМК може виступити на Червоній площі, якщо на спаленій Спаській башні буде стояти український прапор. І заїхати туди на танку. Французи з німцями дуже багато воювали, і ненавиділи одне одного дуже сильно і зараз вони бізнес ведуть, скільки років пройшло - років 100, 200, 300? Так само буде і в нас, але перед тим їх треба знищити", - заявив артист.

Фагот також зізнався, що досі стикається у суспільстві з російськими наративами.

"Звісно, вони завжди будуть ці наративи. У нас ворог підступний, він сидить не тільки на нулі. Він сидить в головах людей, він сидить в телику, в пропаганді. Він всюди. Тому наративи будуть з'являтись будь-де, але треба відокремлювати, робити контрпропаганду. І це важко, бо у правди тільки один пункт, а у брехні - пунктів може бути мільйон. А в підлості, лицемірстві, ненависті - наш ворог топчик. Тут вони найкращі. І це єдине, в чому вони найкращі", - додав артист.

Фагот разом із гуртом ТНМК на концертах збирає гроші на підтримку ЗСУ (фото: Instagram/fahot)

Артист виступає за повний ігнор російського контенту

Також Фагот виступає за те, щоб в український простір не пропускати російський контент. Має бути повний вакуум. А те, що у суспільстві нещодавно обговорювали "Слово пацана", вважає протягуванням російських наративів. 

"Дивно, що ми взагалі говоримо про російський контент. Це мені здається якраз кацапські наративи так прориваються в українське середовище. Я не бачив серіалу, а тільки чую, всі про нього говорять, а от нащо? Якщо ми не можемо на нулі залізний занавіс зробити, то треба хоча б інформаційний. Знаю, це важко, але давайте хоча б спробуємо", - поділився співак.

При цьому він зазначив, що російську мову треба знати, але для того, щоб знати мову ворога.

 

Раніше ми писали про те, що Фагот "розніс"російськомовних артистів і зірок, які втекли з України.

Читайте також про те, як Фагот висміяв росіян та їхні погрози про застосування ядерної зброї.

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