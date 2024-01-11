Фагот из ТНМК рассказал, при каких условиях готов выступить в Москве

При каких условиях группа ТНМК готова выступить на "Красной площади"

"ТНМК может выступить на Красной площади, если на сожженной Спасской башне будет стоять украинский прапор. И заехать туда на танке. Французы с немцами очень много воевали, и ненавидели друг друга очень сильно и сейчас они бизнес ведут, сколько лет прошло - лет 100, 200, 300? Так же будет и у нас, но прежде их нужно уничтожить", - заявил артист.

Фагот также признался, что до сих пор сталкивается в обществе с российскими нарративами.

"Конечно, они всегда будут эти нарративы. У нас враг коварен, он сидит не только на нуле. Он сидит в головах людей, он сидит в телике, в пропаганде. Он повсюду. Поэтому нарративы будут появляться где угодно, но нао делать контрпропаганду, и это трудно, потому что у правды только один пункт, а во лжи - пунктов может быть миллион, а в подлости, лицемерии, ненависти - наш враг топчик… Здесь они лучшие… И это единственное, в чем они лучшие", - добавил артист.

Фагот вместе с группой ТНМК на концертах собирает деньги в поддержку ВСУ (фото: Instagram/fahot)

Артист выступает за полный игнор русского контента

Также Фагот выступает за то, чтобы в украинское пространство не пропускать российский контент. Должен быть полный вакуум. А то, что в обществе недавно обсуждали "Слово пацана", считает продвижением российских нарративов.

"Удивительно, что мы вообще говорим о российском контенте. Это мне кажется как раз кацапские нарративы так прорываются в украинскую среду. Я не видел сериала, а только слышу, все о нем говорят, а вот зачем? Если мы не можем на нуле железный занавес сделать, то надо хотя бы информационной. Знаю, это тяжело, но давайте хотя бы попробуем", - поделился певец.

При этом он отметил, что русский язык нужно знать, но для того, чтобы знать язык врага.