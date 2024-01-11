Фагот із ТНМК розповів, за яких умов готовий виступити в Москві

Вокаліст гурту ТНМК Олег "Фагот" Михайлюта пояснив, чи вірить у те, що українські зірки після перемоги знову їздитимуть у Москву із концертами і за яких умов він готовий виступити на "Красній площі".

За яких умов гурт ТНМК готовий виступити на "Красній площі"

"ТНМК може виступити на Червоній площі, якщо на спаленій Спаській башні буде стояти український прапор. І заїхати туди на танку. Французи з німцями дуже багато воювали, і ненавиділи одне одного дуже сильно і зараз вони бізнес ведуть, скільки років пройшло - років 100, 200, 300? Так само буде і в нас, але перед тим їх треба знищити", - заявив артист.

Фагот також зізнався, що досі стикається у суспільстві з російськими наративами.

"Звісно, вони завжди будуть ці наративи. У нас ворог підступний, він сидить не тільки на нулі. Він сидить в головах людей, він сидить в телику, в пропаганді. Він всюди. Тому наративи будуть з'являтись будь-де, але треба відокремлювати, робити контрпропаганду. І це важко, бо у правди тільки один пункт, а у брехні - пунктів може бути мільйон. А в підлості, лицемірстві, ненависті - наш ворог топчик. Тут вони найкращі. І це єдине, в чому вони найкращі", - додав артист.

Фагот разом із гуртом ТНМК на концертах збирає гроші на підтримку ЗСУ (фото: Instagram/fahot)

Артист виступає за повний ігнор російського контенту

Також Фагот виступає за те, щоб в український простір не пропускати російський контент. Має бути повний вакуум. А те, що у суспільстві нещодавно обговорювали "Слово пацана", вважає протягуванням російських наративів.

"Дивно, що ми взагалі говоримо про російський контент. Це мені здається якраз кацапські наративи так прориваються в українське середовище. Я не бачив серіалу, а тільки чую, всі про нього говорять, а от нащо? Якщо ми не можемо на нулі залізний занавіс зробити, то треба хоча б інформаційний. Знаю, це важко, але давайте хоча б спробуємо", - поділився співак.

При цьому він зазначив, що російську мову треба знати, але для того, щоб знати мову ворога.