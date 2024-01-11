Фагот из ТНМК рассказал, при каких условиях готов выступить в Москве

Вокалист группы ТНМК Олег "Фагот" Михайлюта объяснил, верит ли в то, что украинские звезды после победы снова будут ездить в Москву с концертами и при каких условиях он готов выступить на "Красной площади".

При каких условиях группа ТНМК готова выступить на "Красной площади"

"ТНМК может выступить на Красной площади, если на сожженной Спасской башне будет стоять украинский прапор. И заехать туда на танке. Французы с немцами очень много воевали, и ненавидели друг друга очень сильно и сейчас они бизнес ведут, сколько лет прошло - лет 100, 200, 300? Так же будет и у нас, но прежде их нужно уничтожить", - заявил артист.

Фагот также признался, что до сих пор сталкивается в обществе с российскими нарративами.

"Конечно, они всегда будут эти нарративы. У нас враг коварен, он сидит не только на нуле. Он сидит в головах людей, он сидит в телике, в пропаганде. Он повсюду. Поэтому нарративы будут появляться где угодно, но нао делать контрпропаганду, и это трудно, потому что у правды только один пункт, а во лжи - пунктов может быть миллион, а в подлости, лицемерии, ненависти - наш враг топчик… Здесь они лучшие… И это единственное, в чем они лучшие", - добавил артист.

Фагот вместе с группой ТНМК на концертах собирает деньги в поддержку ВСУ (фото: Instagram/fahot)

Артист выступает за полный игнор русского контента

Также Фагот выступает за то, чтобы в украинское пространство не пропускать российский контент. Должен быть полный вакуум. А то, что в обществе недавно обсуждали "Слово пацана", считает продвижением российских нарративов.

"Удивительно, что мы вообще говорим о российском контенте. Это мне кажется как раз кацапские нарративы так прорываются в украинскую среду. Я не видел сериала, а только слышу, все о нем говорят, а вот зачем? Если мы не можем на нуле железный занавес сделать, то надо хотя бы информационной. Знаю, это тяжело, но давайте хотя бы попробуем", - поделился певец.

При этом он отметил, что русский язык нужно знать, но для того, чтобы знать язык врага.