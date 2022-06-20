Facebook удалил страницу Евромайдана за правду о россиянах

Facebook удалил страницу EuroMaydan за то, что на ней публиковали правду о россиянах и войне в Украине. На учетной записи было более 300 тысяч подписчиков.

Об этом сообщили на странице Евромайдана в Twitter .

В официальном сообщении Facebook говорится, что страница противоречит стандартам сообщества, относительно графического насилия.

"Выдали за то, что мы радовались смертям "русских" и за использование слова "рашисты", - говорится в сообщении.

Также на странице был охват более чем 30 млн пользователей.

Ранее мы сообщали, что Facebook усилит меры по борьбы с дезинформацией Кремля о войне с Украиной.

Также мы писали, что Facebook удалил пост омбудсмена об изнасиловании детей русскими солдатами.