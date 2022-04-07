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Facebook усилит меры по борьбе с дезинформацией Кремля о войне с Украиной

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США, Четверг 07 апреля 2022 15:37
Facebook усилит меры по борьбе с дезинформацией Кремля о войне с Украиной Фото: Facebook усилит меры по борьбе с дезинформацией Кремля (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Компания, Meta, которая владеет Facebook, предпримет дополнительные шаги по противодействию дезинформации со страниц российского правительства. Facebook уже удалил хакерские кампании, сети влияния и мошеннические операции на войны России против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Мы постоянно пересматриваем нашу политику в зависимости от меняющейся ситуации на местах, и в настоящее время мы активно рассматриваем дополнительные шаги по противодействию дезинформации и мистификациям, поступающим со страниц российского правительства", - сказал президент Meta по международным делам Ник Клегг в телефонном разговоре с репортерами.

Россия борется с крупными технологическими компаниями за контроль над информационными потоками в Интернете после вторжения на Украину 24 февраля. Она запретила Facebook и Instagram и замедлила работу Twitter. На этой неделе Twitter заявил, что не будет распространять информацию о российских государственных аккаунтах или рекомендовать их пользователям.

В своем первом ежеквартальном отчете о враждебных угрозах Meta сообщила, что связанные с правительством субъекты из России и Беларуси участвовали в кибершпионаже и тайных операциях по влиянию в Интернете, в том числе в операции по оказанию влияния, связанной с белорусским КГБ.

В нем говорится, что предпринимались попытки злоумышленника Ghostwriter взломать учетные записи десятков украинских военных в Facebook.

Meta сообщила в отчете, что она также удалила сеть из примерно 200 учетных записей, управляемых из России, которые координировали ложные сообщения о людях, в основном в Украине и России, за такие нарушения, как разжигание ненависти.

Meta заявила, что также удалила десятки тысяч учетных записей, страниц и групп, пытающихся использовать войну в Украине для обмана пользователей и зарабатывания денег

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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