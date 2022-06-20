Facebook видалив сторінку Євромайдану за правду про росіян

Facebook видалив сторінку EuroMaydan за те, що на ній публікували правду про росіян та війну в Україні. На обліковому запису було більше ніж 300 тисяч підписників.

Про це повідомили на сторінці Євромайдану в Twitter .

У офіційному повідомленні Facebook йдеться, що сторінка суперечить стандартам спільноти, щодо графічного насильства.

"Видали за те, що ми радувались смертям "росіян" та за використання слова "рашисти", - йдеться у повідомленні.

Також на сторінці було охоплення більш ніж 30 млн користувачів.

Раніше ми повідомляли, що Facebook посилить заходи щодо боротьби з дезінформацією Кремля про війну з Україною.

Також ми писали, що Facebook видалив пост омбудсмена про зґвалтування дітей російськими солдатами.