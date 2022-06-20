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Facebook видалив сторінку Євромайдану за правду про росіян

Facebook видалив групу Євромайдан (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Facebook видалив сторінку EuroMaydan за те, що на ній публікували правду про росіян та війну в Україні. На обліковому запису було більше ніж 300 тисяч підписників.

Про це повідомили на сторінці Євромайдану в Twitter.

Також на сторінці було охоплення більш ніж 30 млн користувачів.

"Видали за те, що ми радувались смертям "росіян" та за використання слова "рашисти", - йдеться у повідомленні.

У офіційному повідомленні Facebook йдеться, що сторінка суперечить стандартам спільноти, щодо графічного насильства.

Facebook видалив сторінку Євромайдану (twitter.com/EuroMaydan)

У коментарях користувачі пропонують варіанти вирішення проблеми:

  • Над Facebook є наглядова рада. Напишіть туди скаргу;
  • Подайте скаргу;
  • А тепер питання на кого працює Цукерберг!? Мене теж постійно блокують за правду і погрожують про закриття моїх сторінок у Facebook;
  • Я отримую вже третій бан на місяць, за слово русня;
  • Ну не видалив, а деактивував. Треба подавати апеляцію.

Раніше ми повідомляли, що Facebook посилить заходи щодо боротьби з дезінформацією Кремля про війну з Україною.

Також ми писали, що Facebook видалив пост омбудсмена про зґвалтування дітей російськими солдатами.

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