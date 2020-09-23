В Facebook разоблачили "письма счастья": не ведитесь!

В социальной сети Facebook разоблачили очередное "письмо счастья" и объяснили, почему не стоит верить таким текстам.

Как объяснила писательница Оксана Мороз на своей странице в Facebook, такие письма счастья используются специально, чтобы была возможность собирать информацию о пользователях. Она обратила внимание на то, что за один день текст такого письма разместили на своих страницах более 30 людей и среди них – известные активисты, политики и другие публичные люди.

"Всего за один день 35 людей из моей Facebook-ленты опубликовали это сообщение. Тысячи поставили под ними плюсики. И все было б ничего, если бы это не были известные бизнесмены, политики, топовые коммуникационники, активисты и другие люди, которых нельзя заподозрить в отсутствии критического мышления. Комичное в этой ситуации то, что некоторые из них ранее публиковали шуточные посты с "просьбой" продать базу В2В. У меня плохие новости – вы наступили на те же грабли, что и они", - написала Мороз.

Она объяснила, что подобные флешмобы гуляют по социальным сетям уже не первый год и это отличный способ собрать базу доверчивых людей.

"Это не просто новое поколение "писем счастья", это один из самых эффективных способов собрать базу доверчивых людей. Тех, которые не имеют инфогигиены. А потом можно впаривать им конспирологию, магические таблетки и другие радости жизни. В Facebook трудно сделать парсинг (сбор данных и постов пользователей). Но если одно сообщение, которое опубликовано на тысячах страниц, то это значительно упрощает процесс. И не только упрощает, но и позволяет сформировать базу людей, которые с радостью верят в магические таблетки", - объяснила писательница.

Она добавила, что алгоритм Facebook активизируется именно на такой пост. И работает на то, чтобы больше людей его увидели стали участниками.

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