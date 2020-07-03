ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Штрафы за фейки: как наказывают в Украине за нагнетание паники

STYLERЖизнь    03.07.2020 - 16:30
Штрафы за фейки: как наказывают в Украине за нагнетание паники
Штрафы за фейки в Украине (фото: РБК-Украина)

СБУ мониторит сайты и соцсети в поисках распространителей фейков и паникеров

Под Сумами оштрафовали мужчину за распространение фейковых сообщений о коронавирусе и нагнетание паники в регионе.

32-летний житель города Кролевец разместил в социальной сети ложную информацию о количестве заболевших COVID-19 на одном из предприятий. Об этом передает местное издание 05453.com.ua.

Отмечается, что сотрудники СБУ проводили мониторинг интернет-изданий и пабликов, и так обнаружили фейковый пост мужчины. Неправдивые сведения он опубликовал в сети в апреле.

По версии правоохранителей, такие ложные слухи могли вызвать панику среди населения.

После этого дело передали в местный отдел полиции, а потом уже направили в суд.

В результате мужчину оштрафовали на 170 гривен. Кроме того, юзеру пришлось также уплатить судебный сбор в размере 420 гривен.

За распространение неправдивых слухов, которые могут вызвать панику или нарушения общественного порядка, граждан привлекают к административной ответственности в рамках статьи 173-1 КУоАП.

Напомним, что в апреле СБУ разоблачила более 200 агитаторов, распространяющих фейки о COVID-19.

Уже в следующем месяце спецслужбы отчитались об обнаружении 323 паникеров и заявили, что в отношении 16 агитаторов, действовавших по заданию российской стороны, были открыты дела. Тут уже речь идет об уголовных производствах за действия, направленные на посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, насильственную смену или свержение конституционного строя или захват государственной власти (ст. 109 и 110 УК).

Ранее мы писали о том, что в Украине за перепост фейков про коронавирус могут оштрафовать.

Также сообщалось, что недавно Супрун дала полезные советы об информационной гигиене и объяснила, как распознавать фейки.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Владимир Костырин

Теги Новости Украины штраффейк
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь