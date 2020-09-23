У Facebook викрили "листи щастя": не ведіться!

В соціальній мережі Facebook викрили черговий "лист щастя" і пояснили, чому не варто вірити таким текстам.

Як пояснила письменниця Оксана Мороз на своїй сторінці в Facebook, такі листи щастя використовуються спеціально, щоб була можливість збирати інформацію про користувачів. Вона звернула увагу на те, що за один день текст такого листа розмістили на своїх сторінках понад 30 людей і серед них – відомі активісти, політики та інші публічні люди.

"Всього за один день 35 людей з моєї Facebook-стрічки опублікували це повідомлення. Тисячі поставили під ними плюсики. І все було б нічого, якби це не були відомі бізнесмени, політики, топові комунікаційники, активісти та інші люди, яких не можна запідозрити у відсутності критичного мислення. Комічне в цій ситуації те, що деякі з них раніше публікували жартівливі пости з "проханням" продати базу В2В. У мене погані новини – ви наступили на ті ж граблі, що і вони", - написала Мороз.

Вона пояснила, що подібні флешмоби гуляють соціальними мережами вже не перший рік і це відмінний спосіб зібрати базу довірливих людей.

"Це не просто нове покоління "листів щастя", це один з найбільш ефективних способів зібрати базу довірливих людей. Тих, які не мають инфогігієни. А потім можна впарювати їм конспірологію, магічні таблетки та інші радощі життя. У Facebook важко зробити парсинг (збір даних і постів користувачів). Але якщо одне повідомлення, яке опубліковано на тисячах сторінок, то це значно спрощує процес. І не тільки спрощує, але і дозволяє сформувати базу людей, які з радістю вірять в магічні таблетки", - пояснила письменниця.

Вона додала, що алгоритм Facebook активізується саме на такий пост. І працює на те, щоб більше людей його побачили стали учасниками.

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