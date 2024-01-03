Facebook дозволить переглядати історію посилань, але не всім. Хто і як може увімкнути нову функцію

Що таке історія посилань

Історія посилань - це сховище для всіх лінків (гіперпосилань), за якими користувач Facebook переходив впродовж останніх 30 днів.

Для низки користувачів вона буде ввімкнена за замовчуванням (автоматично), але за бажання цю функцію можна вимкнути самостійно.

У компанії зауважили, що історія посилань стане для користувачів зручним інструментом, що зберігатиме "активність у вебпереглядачі в одному місці".

"З новим налаштуванням ви ніколи більше не втратите посилання", - наголосили у Facebook.

Повідомлення Facebook щодо нової функції (скріншот: gizmodo.com)

Якщо користувач вимкне це налаштування, Facebook має видалити історію посилань впродовж 90 днів.

Хто зможе скористатись новою функцією

Згідно з інформацією на офіційному сайті, нова функція з часом буде запроваджена у всьому світі. Проте станом на зараз вона доступна лише в низці регіонів.

Скористатись нею можна в мобільному додатку Facebook на Android чи iOS.

"Ви можете будь-коли ввімкнути або вимкнути історію посилань. Коли функію ввімкнено, будь-які посилання, які ви натискали у Facebook і відвідували в мобільному браузері, зберігатимуться тут впродовж 30 днів", - пояснили у компанії.

Уточнюється водночас, що посилання з чатів Messenger в історії зберігатися наразі не будуть.

Зазначається також, що коли історію посилань увімкнено, компанія може використовувати отриману інформацію, щоб "покращити цільову рекламу".

Де і як увімкнути історію посилань

Для того, щоб ввімкнути чи вимкнути історію посилань, користувачеві потрібно:

відкрити мобільний додаток Facebook

натиснути три крапки ("Додаткові дії") в нижньому правому куті

обрати "Перейти до налаштувань"

активувати або дезактивувати функцію "Дозволити історію посилань"

"Якщо ви вимкнете функцію, ми негайно очистимо вашу історію, і ви більше не зможете бачити будь-які посилання, які відвідали. Крім того, ми не зберігатимемо вашу історію посилань і не використовуватимемо її для покращення ваших оголошень у метатехнологіях", - наголосили у соцмережі.

Налаштування нової функції (скріншот: facebook.com/help)