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Не дешево, але без реклами. Meta пропонує підписку на Facebook та Instagram

США, Субота 11 листопада 2023 23:14
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Не дешево, але без реклами. Meta пропонує підписку на Facebook та Instagram Фото: Meta пропонує підписку на Facebook та Instagram (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Американська компанія Meta анонсувала підписку на Facebook та Instagram для жителів ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Vergo.

Починаючи з весни.користувачам з ЄС, доведеться платити одразу за Facebook та Instagram, якщо вони мають бажання отримати профіль без реклами.

Meta вже почала пропонувати користувачам підписатися на платну "безрекламну" версію Facebook та Instagram, яка нині запускається в Європі.

Це відбувається у відповідь на нові правила ЄС щодо захисту персональних даних, оскільки Meta позиціонує використання своїх сервісів з таргетованою рекламою як вибір користувачів.

Звісно, цей вибір також є єдиною доступною альтернативою сплаті близько 20 доларів на місяць за відмову від реклами у Facebook та Instagram.

Плата за доступ до безрекламної версії становить 9,99 євро на місяць при покупці через Інтернет або 12,99 євро на місяць при покупці через магазини додатків Google або Apple.

Наразі ця плата за підписку поширюється на всі пов'язані акаунти.

Що чекає користувачів з весни

Після 1 березня передплатникам доведеться платити додаткову плату за будь-які додаткові пов'язані профілі в Центрі Meta-акаунтів. Загалом сума буде близько 6 євро на місяць, якщо купувати напряму, або 8 євро, якщо купувати через магазин додатків.

Послуга без реклами пропонується лише користувачам, які досягли 18-річного віку.

Бізнес в Instagram та Facebook

Магазини в Instagram та Facebook мають офіційно зареєструвати свій бізнес. Податкова попередила українців, які провадять підприємницьку діяльність незаконно.

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