Facebook разрешит просматривать историю ссылок, но не всем. Кто и как может включить новую функцию

Что такое история ссылок

История ссылок - это хранилище для всех линков (гиперссылок), по которым пользователь Facebook переходил на протяжении последних 30 дней.

Для ряда пользователей она будет включена по умолчанию (автоматически), но при желании эту функцию можно отключить самостоятельно.

В компании отметили, что история ссылок станет для пользователей удобным инструментом, сохраняющим "активность в браузере в одном месте".

"С новой настройкой вы никогда больше не потеряете ссылку", - подчеркнули в Facebook.

Сообщение Facebook о новой функции (скриншот: gizmodo.com)

Если пользователь отключит эту настройку, Facebook должен будет удалить историю ссылок в течение 90 дней.

Кто сможет воспользоваться новой функцией

Согласно информации на официальном сайте, новая функция со временем будет введена по всему миру. Однако сейчас она доступна только в ряде регионов.

Воспользоваться ею можно в мобильном приложении Facebook на Android или iOS.

"Вы можете в любое время включить или выключить историю ссылок. Когда функция включена, любые ссылки, которые вы нажимали в Facebook и посещали в мобильном браузере, будут храниться здесь в течение 30 дней", - пояснили в компании.

Уточняется, что ссылки из чатов Messenger в истории сохраняться пока не будут.

Отмечается также, что когда история ссылок включена, компания может использовать полученную информацию, чтобы "улучшить целевую рекламу".

Где и как включить историю ссылок

Чтобы включить или отключить историю ссылок, пользователю нужно:

открыть мобильное приложение Facebook

нажать три точки ("Дополнительные действия") в правом нижнем углу

выбрать "Перейти к настройкам"

активировать или дезактивировать функцию "Разрешить историю ссылок"

"Если вы выключите функцию, мы немедленно очистим вашу историю, и вы больше не сможете видеть какие-либо ссылки, которые посетили. Кроме того, мы не будем сохранять вашу историю ссылок и не будем использовать ее для улучшения ваших объявлений в метатехнологиях", - отметили в соцсети.

Настройка новой функции (скриншот: facebook.com/help)