"Єжевіка, голубіка, клюква". Як правильно називати ягоди українською

Українці часто помиляються у назвах плодів рослин, бо з дитинства звикли використовувати російські відповідники. Український мовознавець Олександр Авраменко пояснює на прикладах, як правильно називати популярні ягоди.

"Зауважте, "смородина" в українській мові буває тільки чорною. Адже червоні та білі ягідки називаються "порічкою", - розповідає Авраменко.

Проте, це не єдині приклади помилок в українській мові.

"Часто чую, як терпкі темно-сині ягоди називають голубікою, хоча у київських супермаркетах правильно почали називати цю ягоду "лохиною". Отже, російською - "голубіка", українською - "лохина", - пояснює вчитель.

"Неоковирно в устах україномовних людей звучить слово "єжевіка" і "рябіна", адже правильно називати плід схожий формою на шовковицю - "ожина", а червоні кетяги – "горобиною", - додає Авраменко.

Також ось декілька інших прикладів:

"крижовнік" - правильно "аґрус"

"шиповнік" - правильно "шипшина"

"бояришнік" - правильно "глід"

"клюква" - правильно "журавлина"

Наостанок Олександр Авраменко побажав українцям смачних ягід та гарної мови.