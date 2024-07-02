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"Єжевіка, голубіка, клюква". Як правильно називати ягоди українською

Українці часто використовують у побуті російські назви ягід і роблять помилки (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Багато хто з нас звик до використання російських назв ягід, таких як єжевіка, голубіка та клюква. Проте, українська мова має свої власні відповідники, які потрібно вивчити та використовувати.

Як правильно називаються ягоди українською мовою, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на українського вчителя та мовознавця Олександра Авраменка в YouTube.

Українці часто помиляються у назвах плодів рослин, бо з дитинства звикли використовувати російські відповідники. Український мовознавець Олександр Авраменко пояснює на прикладах, як правильно називати популярні ягоди.

"Зауважте, "смородина" в українській мові буває тільки чорною. Адже червоні та білі ягідки називаються "порічкою", - розповідає Авраменко.

Проте, це не єдині приклади помилок в українській мові.

"Часто чую, як терпкі темно-сині ягоди називають голубікою, хоча у київських супермаркетах правильно почали називати цю ягоду "лохиною". Отже, російською - "голубіка", українською - "лохина", - пояснює вчитель.

"Неоковирно в устах україномовних людей звучить слово "єжевіка" і "рябіна", адже правильно називати плід схожий формою на шовковицю - "ожина", а червоні кетяги – "горобиною", - додає Авраменко.

Також ось декілька інших прикладів:

"крижовнік" - правильно "аґрус"

"шиповнік" - правильно "шипшина"

"бояришнік" - правильно "глід"

"клюква" - правильно "журавлина"

Наостанок Олександр Авраменко побажав українцям смачних ягід та гарної мови.

 

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