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"Єжевіка, голубіка, клюква". Как правильно называть ягоды на украинском языке

Украинцы часто используют в быту российские названия ягод и совершают ошибки (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Многие из нас привыкли к использованию русских названий ягод, таких как єжевіка, голубіка, клюква. Однако в украинском языке есть свои собственные соответствия, которые нужно изучить и использовать.

Как правильно называются ягоды на украинском языке, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на украинского учителя и языковеда Александра Авраменко в YouTube.

Украинцы часто ошибаются в названиях плодов растений, потому что с детства привыкли использовать русские соответствия. Украинский языковед Александр Авраменко объясняет на примерах, как правильно называть популярные ягоды.

"Заметьте, "смородина" в украинском языке бывает только черной. Ведь красные и белые ягодки называются "порічкою", - рассказывает Авраменко.

Однако это не единственные примеры ошибок в украинском языке.

"Часто слышу, как терпкие темно-синие ягоды называют голубікой, хотя в киевских супермаркетах правильно начали называть эту ягоду "лохиною". Итак, на русском - "голубика", на украинском - "лохина", - объясняет учитель.

"Несуразно в устах украиноязычных людей звучит слово "єжевіка" и "рябіна", ведь правильно называть плод похожий формой на шелковицу - "ожина", а красные грозди - "горобиною", - добавляет Авраменко.

Также несколько других примеров:

"крижовнік" - правильно "аґрус"

"шиповнік" - правильно "шипшина"

"бояришнік" - правильно "глід"

"клюква" - правильно "журавлина"

Напоследок Александр Авраменко пожелал украинцам вкусных ягод и хорошего языка.

 

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