Ежемесячный бюджет украинца: о каких расходах забывать не стоит, чтобы не испортить настроение

Каждый месяц мы составляем список необходимых трат и покупок. В этот список входят разные пункты, но все они обычно – в пределах суммы нашего дохода. Однако есть ежемесячные траты, которые способны пробить брешь в наших кошельках, если мы о них забудем.
Бывает так, что мы просто забывает выделить необходимую сумму из своей зарплаты и это приводит к расстройству и огорчениям. Самые популярные из таких расходов – читайте ниже.
День рождения близкого друга или члена семьи забыть невозможно, хотя есть люди, у которых такие важные цифры в голове не держатся. Однако в данном случае эксперты говорят о том, что вас могут неожиданно пригласить на торжественное мероприятие по случаю юбилея коллеги, рождения ребенка, помолвку или свадьбу. В таких ситуациях подарок должен соответствовать событию и приходится выкроить из бюджета приличную сумму или даже одолжить, чтобы не ударить лицом в грязь. Стоит держать некоторую сумму на такие ситуации, чтобы не оказаться в затруднительном положении.
Еще одна статья расходов, которую часто забывают учитывать при составлении бюджета на месяц. Пригласить понравившуюся девушку на свидание можно и внезапно – ситуации иногда складываются непредсказуемо. И желательно – располагать достаточной суммой, чтобы не ударить лицом в грязь.
Необязательно во время свидания идти в самый дорогой ресторан города, это могут быть расходы на такси, кинотеатр и кафе. Девушкам тоже стоит иметь в запасе некоторую сумму на такие случаи – может понадобиться новый наряд, внеплановый маникюр или услуги парикмахера.
Также спонтанно может возникнуть желание посидеть в компании друзей или организовать вечеринку, а это тоже может потянуть дополнительные траты.
Эта статья расходов чаще других пробивает дыру в бюджете, так как от болезни не застрахован никто. Самая печальная ситуация обстоит в семьях с детьми, так как обычно они заражаются друг от друга, и все расходы приходится умножать на количество малышей в доме. Некоторая сумма "на черный день" должна хранится обязательно, чтобы не при неожиданном заболевании вы смогли спокойно достать свою финансовую подушку на покупку лекарств.
Сломался дверной замок, полетел кран в ванной, поломка велосипеда, утюга или самое затратное – автомобиля – все эти неожиданные неприятности могут доставить много хлопот, если у вас нет определенной сумму, которая отложена на такой случай. Порой поломка важных вещей может не просто пробить дыру в вашем бюджете, а сильно испортить настроение, планы и оставить без важных покупок на несколько недель вперед.
Такие покупки могут стать причиной расстройства, хотя их истинная цель – принести вам удовольствие. Это может быть покупка новой кофточки, аксессуара для автомобиля, новой вазочки или предмета интерьера. Во-первых, не торопитесь делать такие покупки под воздействием эмоций, хорошо подумайте. Во-вторых, сразу посчитайте, можете ли вы позволить себе эту покупку прямо сейчас и от чего вам придется отказаться в этом месяце, чтобы бюджет не пострадал.
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