Щомісячний бюджет українця: про які витрати забувати не варто, щоб не зіпсувати настрій

Щомісяця ми складаємо список необхідних витрат і покупок. У цей список входять різні пункти, але всі вони зазвичай – в межах суми нашого доходу. Однак є щомісячні витрати, які здатні пробити пролом в наших гаманцях, якщо ми про них забудемо.
Буває так, що ми просто забуває виділити необхідну суму зі своєї зарплати й це призводить до стресу і прикрощів. Найпопулярніші з таких витрат – читайте нижче.
День народження близького друга або члена сім'ї забути неможливо, хоча є люди, у яких такі важливі цифри в голові не тримаються. Однак в такому випадку експерти говорять про те, що вас можуть несподівано запросити на урочистий захід з нагоди ювілею колеги, народження дитини, заручин або весілля. У таких ситуаціях подарунок повинен відповідати події та доводиться викроїти з бюджету пристойну суму або навіть позичити, щоб не вдарити обличчям в бруд. Варто тримати деяку суму на такі ситуації, щоб не опинитися в скрутному становищі.
Ще одна стаття витрат, яку часто забувають враховувати при складанні бюджету на місяць. Запросити вподобану дівчину на побачення можна і раптово – ситуації іноді складаються непередбачувано. І бажано - мати достатню суму, щоб не вдарити обличчям в бруд.
Необов'язково під час побачення йти в найдорожчий ресторан міста, це можуть бути витрати на таксі, кінотеатр і кафе. Дівчатам теж варто мати в запасі деяку суму на такі випадки – може знадобитися новий наряд, позаплановий манікюр або послуги перукаря.
Також спонтанно може виникнути бажання посидіти в компанії друзів або організувати вечірку, а це теж може потягнути додаткові витрати.
Ця стаття витрат частіше за інших пробиває дірку в бюджеті, оскільки від хвороби не застрахований ніхто. Найсумніша ситуація в сім'ях з дітьми, бо зазвичай вони заражаються один від одного, і всі витрати доводиться множити на кількість малюків в будинку. Деяка сума "на чорний день" повинна зберігатися обов'язково, щоб не при несподіваному захворюванні ви змогли спокійно дістати свою фінансову подушку на покупку ліків.
Зламався дверний замок, полетів кран у ванній, ламання велосипеда, праски або надвитратне – автомобіля – всі ці несподівані неприємності можуть доставити багато клопоту, якщо у вас немає певної суму, яка відкладена на такий випадок. Часом зламання важливих речей може не просто пробити дірку у вашому бюджеті, а сильно зіпсувати настрій, плани та залишити без важливих покупок на кілька тижнів вперед.
Такі покупки можуть стати причиною розладу, хоча їх справжня мета - принести вам задоволення. Це може бути покупка нової кофтинки, аксесуара для автомобіля, нової вазочки або предмета інтер'єру. По-перше, не поспішайте робити такі покупки під впливом емоцій, добре подумайте. По-друге, відразу порахуйте, Чи можете ви дозволити собі цю покупку прямо зараз і від чого вам доведеться відмовитися в цьому місяці, щоб бюджет не постраждав.
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