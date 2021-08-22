Ежемесячный бюджет украинца: о каких расходах забывать не стоит, чтобы не испортить настроение

Каждый месяц мы составляем список необходимых трат и покупок. В этот список входят разные пункты, но все они обычно – в пределах суммы нашего дохода. Однако есть ежемесячные траты, которые способны пробить брешь в наших кошельках, если мы о них забудем.

Бывает так, что мы просто забывает выделить необходимую сумму из своей зарплаты и это приводит к расстройству и огорчениям. Самые популярные из таких расходов – читайте ниже.

День рождения близкого друга или свадьба

День рождения близкого друга или члена семьи забыть невозможно, хотя есть люди, у которых такие важные цифры в голове не держатся. Однако в данном случае эксперты говорят о том, что вас могут неожиданно пригласить на торжественное мероприятие по случаю юбилея коллеги, рождения ребенка, помолвку или свадьбу. В таких ситуациях подарок должен соответствовать событию и приходится выкроить из бюджета приличную сумму или даже одолжить, чтобы не ударить лицом в грязь. Стоит держать некоторую сумму на такие ситуации, чтобы не оказаться в затруднительном положении.

Свидание или вечеринка с друзьями

Еще одна статья расходов, которую часто забывают учитывать при составлении бюджета на месяц. Пригласить понравившуюся девушку на свидание можно и внезапно – ситуации иногда складываются непредсказуемо. И желательно – располагать достаточной суммой, чтобы не ударить лицом в грязь.

Необязательно во время свидания идти в самый дорогой ресторан города, это могут быть расходы на такси, кинотеатр и кафе. Девушкам тоже стоит иметь в запасе некоторую сумму на такие случаи – может понадобиться новый наряд, внеплановый маникюр или услуги парикмахера.

Также спонтанно может возникнуть желание посидеть в компании друзей или организовать вечеринку, а это тоже может потянуть дополнительные траты.

Неожиданная болезнь

Эта статья расходов чаще других пробивает дыру в бюджете, так как от болезни не застрахован никто. Самая печальная ситуация обстоит в семьях с детьми, так как обычно они заражаются друг от друга, и все расходы приходится умножать на количество малышей в доме. Некоторая сумма "на черный день" должна хранится обязательно, чтобы не при неожиданном заболевании вы смогли спокойно достать свою финансовую подушку на покупку лекарств.

Поломка важных вещей

Сломался дверной замок, полетел кран в ванной, поломка велосипеда, утюга или самое затратное – автомобиля – все эти неожиданные неприятности могут доставить много хлопот, если у вас нет определенной сумму, которая отложена на такой случай. Порой поломка важных вещей может не просто пробить дыру в вашем бюджете, а сильно испортить настроение, планы и оставить без важных покупок на несколько недель вперед.

Импульсивные покупки

Такие покупки могут стать причиной расстройства, хотя их истинная цель – принести вам удовольствие. Это может быть покупка новой кофточки, аксессуара для автомобиля, новой вазочки или предмета интерьера. Во-первых, не торопитесь делать такие покупки под воздействием эмоций, хорошо подумайте. Во-вторых, сразу посчитайте, можете ли вы позволить себе эту покупку прямо сейчас и от чего вам придется отказаться в этом месяце, чтобы бюджет не пострадал.