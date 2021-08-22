Щомісячний бюджет українця: про які витрати забувати не варто, щоб не зіпсувати настрій

Щомісяця ми складаємо список необхідних витрат і покупок. У цей список входять різні пункти, але всі вони зазвичай – в межах суми нашого доходу. Однак є щомісячні витрати, які здатні пробити пролом в наших гаманцях, якщо ми про них забудемо.

Буває так, що ми просто забуває виділити необхідну суму зі своєї зарплати й це призводить до стресу і прикрощів. Найпопулярніші з таких витрат – читайте нижче.

День народження близького друга або весілля

День народження близького друга або члена сім'ї забути неможливо, хоча є люди, у яких такі важливі цифри в голові не тримаються. Однак в такому випадку експерти говорять про те, що вас можуть несподівано запросити на урочистий захід з нагоди ювілею колеги, народження дитини, заручин або весілля. У таких ситуаціях подарунок повинен відповідати події та доводиться викроїти з бюджету пристойну суму або навіть позичити, щоб не вдарити обличчям в бруд. Варто тримати деяку суму на такі ситуації, щоб не опинитися в скрутному становищі.

Побачення або вечірка з друзями

Ще одна стаття витрат, яку часто забувають враховувати при складанні бюджету на місяць. Запросити вподобану дівчину на побачення можна і раптово – ситуації іноді складаються непередбачувано. І бажано - мати достатню суму, щоб не вдарити обличчям в бруд.

Необов'язково під час побачення йти в найдорожчий ресторан міста, це можуть бути витрати на таксі, кінотеатр і кафе. Дівчатам теж варто мати в запасі деяку суму на такі випадки – може знадобитися новий наряд, позаплановий манікюр або послуги перукаря.

Також спонтанно може виникнути бажання посидіти в компанії друзів або організувати вечірку, а це теж може потягнути додаткові витрати.

Несподівана хвороба

Ця стаття витрат частіше за інших пробиває дірку в бюджеті, оскільки від хвороби не застрахований ніхто. Найсумніша ситуація в сім'ях з дітьми, бо зазвичай вони заражаються один від одного, і всі витрати доводиться множити на кількість малюків в будинку. Деяка сума "на чорний день" повинна зберігатися обов'язково, щоб не при несподіваному захворюванні ви змогли спокійно дістати свою фінансову подушку на покупку ліків.

Ламання важливих речей

Зламався дверний замок, полетів кран у ванній, ламання велосипеда, праски або надвитратне – автомобіля – всі ці несподівані неприємності можуть доставити багато клопоту, якщо у вас немає певної суму, яка відкладена на такий випадок. Часом зламання важливих речей може не просто пробити дірку у вашому бюджеті, а сильно зіпсувати настрій, плани та залишити без важливих покупок на кілька тижнів вперед.

Імпульсивні покупки

Такі покупки можуть стати причиною розладу, хоча їх справжня мета - принести вам задоволення. Це може бути покупка нової кофтинки, аксесуара для автомобіля, нової вазочки або предмета інтер'єру. По-перше, не поспішайте робити такі покупки під впливом емоцій, добре подумайте. По-друге, відразу порахуйте, Чи можете ви дозволити собі цю покупку прямо зараз і від чого вам доведеться відмовитися в цьому місяці, щоб бюджет не постраждав.