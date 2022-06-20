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Ежедневный симптом, который может сигнализировать о раке кишечника

Рак кишечника (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Эксперты рассказали, что кроме некоторых наиболее известных симптомов, таких как кровотечение из прямой кишки и выявления крови в кале, есть и другие тревожные признаки, на которые стоит обратить внимание.

Об этом сообщает Express.

По словам экспертов, ощущение потребности напрягаться в заднем проходе (как будто вам нужно справлять нужду) даже после опорожнения кишечника может свидетельствовать о болезни.

В частности, симптомы рака кишечника могут включать изменение нормальной работы кишечника или кровь в кале.

"Они также могут быть симптомами других заболеваний, но важно обратиться к врачу. Рак кишечника может начаться в толстом кишечнике (рак толстой кишки) или заднем проходе (рак прямой кишки). Его еще называют колоректальным раком", - говорят эксперты.

Среди других симптомов, на которые следует обратить внимание, выделяют:

  • изменение нормальной привычки опорожнения. Например, жидкий кал, частый или запор;
  • шишка, которую врач может почувствовать в заднем проходе или животе чаще с правой стороны;
  • потеря в весе;
  • боль в животе или заднем проходе;
  • усталость и одышка, вызванные более низким уровнем эритроцитов (анемия).

Также иногда рак может блокировать кишечник. Врачи называют это непроходимостью кишечника.

Симптомы включают:

  • схваткообразные боли в животе;
  • ощущение вздутия;
  • запор.

"Непроходимость кишечника - это чрезвычайная ситуация. Нужно быстро обратиться к врачу или в ближайшую больницу", - добавляют специалисты.

Кроме того, несколько факторов могут повысить риск развития рака кишечника. Например, образ жизни и возраст.

К тому же людям рекомендуется не есть слишком много красного и обработанного мяса. Избыточный вес или ожирение еще больше увеличивают риск.

Раньше педиатр называл главные ошибки при лечении кишечной инфекции.

Также доктор Комаровский рассказал, как лечить синдром раздраженного кишечника.

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раккишечник