Ежедневный симптом, который может сигнализировать о раке кишечника

Эксперты рассказали, что кроме некоторых наиболее известных симптомов, таких как кровотечение из прямой кишки и выявления крови в кале, есть и другие тревожные признаки, на которые стоит обратить внимание.
Об этом сообщает Express.
По словам экспертов, ощущение потребности напрягаться в заднем проходе (как будто вам нужно справлять нужду) даже после опорожнения кишечника может свидетельствовать о болезни.
В частности, симптомы рака кишечника могут включать изменение нормальной работы кишечника или кровь в кале.
"Они также могут быть симптомами других заболеваний, но важно обратиться к врачу. Рак кишечника может начаться в толстом кишечнике (рак толстой кишки) или заднем проходе (рак прямой кишки). Его еще называют колоректальным раком", - говорят эксперты.
Среди других симптомов, на которые следует обратить внимание, выделяют:
Также иногда рак может блокировать кишечник. Врачи называют это непроходимостью кишечника.
Симптомы включают:
"Непроходимость кишечника - это чрезвычайная ситуация. Нужно быстро обратиться к врачу или в ближайшую больницу", - добавляют специалисты.
Кроме того, несколько факторов могут повысить риск развития рака кишечника. Например, образ жизни и возраст.
К тому же людям рекомендуется не есть слишком много красного и обработанного мяса. Избыточный вес или ожирение еще больше увеличивают риск.
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