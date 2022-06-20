Щоденний симптом, який може сигналізувати про рак кишечника

Експерти розповіли, що окрім деяких найбільш відомих симптомів, таких як кровотеча з прямої кишки та виявлення крові в калі, є й інші тривожні ознаки, на які варто звернути увагу.
Про це повідомляє Express.
За словами експертів, відчуття потреби напружуватися в задньому проході (наче вам потрібно випорожнитися) навіть після випорожнення кишечника може свідчити про хворобу.
Зокрема, симптоми раку кишечника можуть включати зміну нормальної роботи кишківника або кров у калі.
"Вони також можуть бути симптомами інших захворювань, але важливо звернутися до лікаря. Рак кишечника може початися в товстому кишечнику (рак товстої кишки) або задньому проході (рак прямої кишки). Його ще називають колоректальним раком", - кажуть експерти.
Серед інших симптомів, на які слід звернути увагу, виокремлюють:
Також іноді рак може блокувати кишечник. Лікарі називають це непрохідністю кишечника.
Симптоми включають:
"Непрохідність кишечника - це надзвичайна ситуація. Потрібно швидко звернутися до лікаря або до найближчої лікарні", - додають фахівці.
Окрім того, кілька факторів можуть підвищити ризик розвитку раку кишечника. Наприклад, спосіб життя та вік.
До того ж людям рекомендується не їсти занадто багато червоного і обробленого м’яса. Надмірна вага або ожиріння ще більше збільшують ризик.
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