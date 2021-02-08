Эти ежедневные привычки приводят к потере зрения: будьте внимательны

Безобидные привычки, которые есть в жизни человека, могут оказаться очень опасными. Чтение в транспорте или лежа на диване, злоупотребление каплями для глаз – это может украсть ваше зрение даже в молодом возрасте.
Медики назвали пять привычек, которые могут не просто ухудшить состояние зрения, но и привести к необратимым последствиям. Об этом информирует Likar.Info.
Ежедневно люди проводят в транспорте четверть своего дневного времени. И чаще всего они используют это время, чтобы почитать книгу или посмотреть видео на гаджете. Однако такая привычка может стоить нам зрения, так как в движущемся транспорте невозможно зафиксировать экран гаджета на строго определенном расстоянии от глаз. Кроме того, систематические движения вверх-вниз создает сильную физическую нагрузку на шею и напрягают глазные мышцы.
Глазные капли не так безобидны, как многие считают. Их нельзя капать для ясности взора или, чтобы убрать покраснение. Любые капли должен выписывать врач вместе с дозировкой и длительностью лечения. Капли, которые уменьшают покраснение глаз, вызывают привыкание и, если перестать их применять – краснота станет ужасной. Также капли могут повышать внутриглазное давление, а это чревато ухудшением зрения и даже развитием слепоты.
Под воздействием постоянных солнечных лучей зрение человека ухудшается. Без защиты долго смотреть на солнце не стоит – можно получить даже ожог сетчатки. В этой группе риска чаще всего оказываются путешественники, альпинисты, любители зимнего отдыха в горах или отдыха в пустынях. Стоит помнить, что солнечные очки не просто модный аксессуар, а защита для глаз.
Этот фактор играет очень важную роль, так как чтение при тусклом свете приводит к утомляемости и усталости глаз. Чтение, работа за компьютером, даже просмотр ленты в телефоне – должны проходить при равномерном, достаточно ярком и комфортном свете. Ощущение, что контраст между светящимся экраном и темнотой в комнате делает изображение более четким и ярким – обманчиво. На самом деле это приводит к эффекту ослепления, перенапряжению и усталости глаз. Если хочется почитать на ночь с планшета, смартфона или ноутбука – включите лампочку, которая обеспечит хорошее освещение.
В такой ситуации эффект напряжения на глаза получается почти такой же, как при чтении в транспорте. Глаза вынуждены приспосабливаться к расстоянию, которое постоянно меняется и фокусироваться на изображении или тексте. Расстояние будет постоянно меняться, хотя и незаметно. От такой привычки развивается усталость, нарушается работа и адаптивная способность цилиарных мышц, а следом за этим – близорукость.
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