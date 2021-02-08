Эти ежедневные привычки приводят к потере зрения: будьте внимательны

Чтение и просмотр видео в транспорте

Ежедневно люди проводят в транспорте четверть своего дневного времени. И чаще всего они используют это время, чтобы почитать книгу или посмотреть видео на гаджете. Однако такая привычка может стоить нам зрения, так как в движущемся транспорте невозможно зафиксировать экран гаджета на строго определенном расстоянии от глаз. Кроме того, систематические движения вверх-вниз создает сильную физическую нагрузку на шею и напрягают глазные мышцы.

Частое использование глазных капель

Глазные капли не так безобидны, как многие считают. Их нельзя капать для ясности взора или, чтобы убрать покраснение. Любые капли должен выписывать врач вместе с дозировкой и длительностью лечения. Капли, которые уменьшают покраснение глаз, вызывают привыкание и, если перестать их применять – краснота станет ужасной. Также капли могут повышать внутриглазное давление, а это чревато ухудшением зрения и даже развитием слепоты.

Отказ от солнечных очков

Под воздействием постоянных солнечных лучей зрение человека ухудшается. Без защиты долго смотреть на солнце не стоит – можно получить даже ожог сетчатки. В этой группе риска чаще всего оказываются путешественники, альпинисты, любители зимнего отдыха в горах или отдыха в пустынях. Стоит помнить, что солнечные очки не просто модный аксессуар, а защита для глаз.

Чтение при тусклом свете

Этот фактор играет очень важную роль, так как чтение при тусклом свете приводит к утомляемости и усталости глаз. Чтение, работа за компьютером, даже просмотр ленты в телефоне – должны проходить при равномерном, достаточно ярком и комфортном свете. Ощущение, что контраст между светящимся экраном и темнотой в комнате делает изображение более четким и ярким – обманчиво. На самом деле это приводит к эффекту ослепления, перенапряжению и усталости глаз. Если хочется почитать на ночь с планшета, смартфона или ноутбука – включите лампочку, которая обеспечит хорошее освещение.

Чтение или просмотр видео лежа, особенно – на спине

В такой ситуации эффект напряжения на глаза получается почти такой же, как при чтении в транспорте. Глаза вынуждены приспосабливаться к расстоянию, которое постоянно меняется и фокусироваться на изображении или тексте. Расстояние будет постоянно меняться, хотя и незаметно. От такой привычки развивается усталость, нарушается работа и адаптивная способность цилиарных мышц, а следом за этим – близорукость.