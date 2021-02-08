Ці щоденні звички призводять до втрати зору: будьте уважні

Читання і перегляд відео в транспорті

Щодня люди проводять у транспорті чверть свого денного часу. І найчастіше вони використовують цей час, щоб почитати книгу або подивитися відео на гаджеті. Однак така звичка може коштувати нам зору, оскільки в рухомому транспорті неможливо зафіксувати екран гаджета на строго певній відстані від очей. Крім того, систематичні рухи вгору-вниз створює сильне фізичне навантаження на шию і напружують очні м'язи.

Часте використання очних крапель

Очні краплі не так нешкідливі, як вважають. Їх не можна капати для ясності погляду або, щоб прибрати почервоніння. Будь-які краплі повинен виписувати лікар разом з дозуванням та тривалістю лікування. Краплі, які зменшують почервоніння очей, викликають звикання і, якщо перестати їх застосовувати – почервоніння стане жахливим. Також краплі можуть підвищувати внутрішньоочний тиск, а це загрожує погіршенням зору і навіть розвитком сліпоти.

Відмова від сонячних окулярів

Під впливом постійних сонячних променів людини погіршується зір. Без захисту довго дивитися на сонце не варто, можна отримати навіть опік сітківки. В цій групі ризику найчастіше виявляються мандрівники, альпіністи, любителі зимового відпочинку в горах або відпочинку в пустелях. Варто пам'ятати, що сонячні окуляри не просто модний аксесуар, а захист для очей.

Читання при тьмяному світлі

Цей фактор відіграє дуже важливу роль, оскільки читання при тьмяному світлі призводить до втоми очей. Читання, робота за комп'ютером, навіть перегляд стрічки у телефоні мають проходити при рівномірному, достатньо яскравому і комфортному світі. Відчуття, що контраст між світловим екраном і темрявою в кімнаті робить зображення більш чітким і яскравим – оманливе. Насправді це призводить до ефекту засліплення, перенапруження і втоми очей. Якщо хочеться почитати на ніч з планшета, смартфона або ноутбука – увімкніть лампочку, яка забезпечить хороше освітлення.

Читання або перегляд відео лежачи, особливо – на спині

У такій ситуації ефект напруги на очі виходить майже такий же, як при читанні в транспорті. Очі змушені пристосовуватися до відстані, яка постійно змінюється і фокусуватися на зображенні або тексті. Відстань буде постійно змінюватися, хоча і непомітно. Від такої звички розвивається втома, порушується робота та адаптивна здатність циліарних м'язів, а слідом за цим – короткозорість.