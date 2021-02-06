Отказ от завтрака может увеличить продолжительность жизни: вы будете удивлены

Эксперт рассказал, почему отказ от завтрака полезен (Коллаж РБК-Украина)

Отказ от завтрака может оказаться очень полезной привычкой, так как это способствует увеличению продолжительности жизни. Известный биохакер Дейв Эспри считает, что продолжительность жизни и здоровье человека напрямую связаны с привычками, которые человек приобретает в течение многих лет.

Дейв Эспри отметил, что одним из способов добиться долголетия является отказ от завтрака. Значимость первой трапезы сильно преувеличена и, хотя многие специалисты считают утреннюю еду очень важной, не стоит заставлять себя есть, если нет аппетита. Биохакер объясняет, что совершенно спокойно можно отказаться от завтрака и при этом не бояться за собственное здоровье. И это полезно даже с точки зрения количества сахара и инсулина в крови. Об этом пишет Express.

"Пропуск завтрака увеличивает количество времени, проведенного без еды, что существенно снизит ваш риск пострадать от диабета или инсульта", - утверждает Эспри.

Стоит отметить, что этот эксперт сторонник интервального голодания. Он неоднократно уже заявлял, что исследования ученых показывают, что проводить некоторое время без пищи совершенно безопасно. Наоборот, такая практика обеспечивает повышение защиты человека от развития ожирения, диабета 2 типа, заболеваний мозга. Также при этом снижается вероятность появления болезней, которые ассоциируются со старением.

В случае с завтраком, Эспри отмечает, что можно исключить один прием пищи совершенно, а вот обед и ужин просто сдвинуть по времени. Ранний ужин увеличивает период без еды до сна, что снижает нагрузку на пищеварительную систему и организм в ночное время и позволяет ему эффективнее восстанавливаться.

"Ужин на час раньше дает вашему телу ночью еще один час для процессов самовосстановления вместо того, чтобы заниматься перевариванием пищи в желудке", - отмечает биохакер.

Кроме того, Эспри советует больше двигаться, так как именно это является основным секретом долголетия. Активные упражнения в течение 20 минут в день или два захода по 10 минут помогут оставаться бодрыми и энергичными до глубокой старости. Как показывают исследования, такое количество упражнений на протяжении 8 лет способны снизить общую смертность на 14%, а увеличить продолжительность жизни на 3 года.

Напомним, ранее мы писали о том, что эксперты назвали изменения в организме, которые возникают при ежедневном завтраке овсянкой.

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