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Ездит на мопеде и делает селфи: под Винницей 100-летний дедушка поражает активной жизнью

Винница, Четверг 24 сентября 2020 08:01
Ездит на мопеде и делает селфи: под Винницей 100-летний дедушка поражает активной жизнью
100-летний дедушка Иван Кондратюк (фото: скриншот с видео)
Автор: Роман Мирончук

У мужчины была непростая жизнь, он пережил два голодомора и коллективизацию

Житель Тыврова Винницкой области Иван Кондратюк недавно отметил столетие. При этом его активному образу жизни могут позавидовать даже более молодые украинцы.

Дедушка ездит на мопеде, готовит, делает вино и поражает односельчан своей энергичностью и чувством юмора. Кроме того, он занимается хозяйством. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Каждое утро мужчина выезжает из дома на своем мопеде и едет в ближайшее село. При этом он всегда надевает костюм. Дедушка выглядит младше своих лет, и обычно ему дают не больше 80 лет.

Семья у дедушки большая, у него двое детей, четверо внуков и двое правнуков. В данный момент он живет один, но к нему каждый день приходит внучка, чтобы проверить все ли нормально.

Под Винницей 100-летний дедушка поражает людей соей активностью (видео: YouTube)

Он сам себе готовит еду, и делает вино из винограда. Кроме того, он единственный живой ветеран в селе. Он пережил два голодомора и коллективизацию.

Всю свои жизнь мужчина работал столяром. При этом несмотря на свой возраст, он и сейчас трудится на циркулярной пиле. Соседи всегда в восторге, когда видят его за рулем мопеда.

На вопрос, в чем секрет его долголетия, он отвечает, что нужно меньше подвергать себя стрессам и больше находиться на свежем воздухе, и солнце. Также он не курит и ежедневно выпивает стакан кислого молока.

На столетие внуки подарили своему деду плазменный телевизор. Но он любит больше смотреть на старые фото и читать. При этом читает он без очков. Также пользуется мобильным телефоном и делает селфи с внучкой.

Интересно, но в семье он не один долгожитель, его дед умер в возрасте 110 лет.

Напомним, специалисты рассказали, что поможет избежать старости и преждевременной смерти.

Ранее ученые нашли реальный и простой способ замедлить старение.

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