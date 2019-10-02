Украинский комментатор сорвал голос после невероятного гола (видео)

Вчера, 1 октября, украинский футбольный клуб "Шахтер" смог забить победный гол на последней минуте игры с итальянским "Аталанте". Комментатор матча Кирилл Круторогов от переполненных чувств радости сорвал себе голос.

Матч Лиги чемпионов складывался для "горняков" достаточно сложно. Итальянская команда в конце поединка была ближе к тому, чтобы забить свой второй гол.

Уже в дополнительное время "Шахтер" провел отличную контратаку, и вышедшему на замену 20-летнему Манору Соломону удалось принести победу своей команде.

"Шахтер" обыграл "Аталанте" на выезде (фото: facebook.com/pg/fcshakhtar)

После победного гола нашей команды комментатор Кирилл Круторогов не стал сдерживать своих эмоций и просто кричал от радости.

"Шахтер" обыграл "Аталанте" на выезде (видео: YouTube/Каналы Футбол 1/ Футбол 2)

Кроме того, Круторогов прокомментировал футбольный матч на своей странице в Facebook.

Она написал, что мечтал о таком матче. При этом это был его первый матч с украинской командой заграницей.

"Шахтер" обыграл "Аталанте" на выезде (фото: facebook.com/pg/fcshakhtar)

"Я мечтал о таком матче! Это был мой первый матч с украинской командой заграницей, еще и на "Сан-Сиро"! И такая победа, браво, Шахтер! Спасибо за эти эмоции! Пока, Италия, пока, красавица, o bella ciao bella ciao bella ciao ciao ciao", - написал Круторогов.

Кирилл Круторогов (фото: facebook.com/kirill.krutorogov)

Напомним, что главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко прокомментировал слухи о том, что итальянский "Милан" рассматривает его кандидатуру на место главного тренера.