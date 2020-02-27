На Евровидение от России поедет украинец: учился у Поплавского

Евровидение 2020 от России представит 35-летний Александр Панайотов, уроженец Украины, который в начале 2000-х перебрался в РФ делать карьеру. Что известно о певце и про его многострадальный творческий путь, реакция исполнителя на новость - в материале Styler.

Александр прославился после одних из первых шоу талантов "Стань звездой" (2020) и "Народный артист" (2003), где занял второе место. Панайотов имеет отличные вокальные данные, но мало кто может вспомнить хотя бы один хит исполнителя.

Со времени шоу о Панайотове позабыли, но в 2016 похудевший и кардинально изменившийся певец феноменально вернулся на сцену, приняв участие в российском "Голосе", где занял второе место. За это он даже получил премию "ZD Award 2016", в номинации "Возвращение года".

Александр Панайотов на "Народном артисте" в 2003 году (видео: YouTube)

Будущий российский певец родился 1 июля 1984 года в Запорожье. Впервые вышел он на сцену в 9 лет с песней "Прекрасное далеко", а в 10 лет поступил в местную музыкальную школу.

Впервые публично на сцену городской площади Запорожья Панайотов вышел 1 июня 1997 года с песней Александра Пономарева "З ранку до ночi". Отметим, что между певцами часто замечают сходство, как внешнее, так и вокальное.

После школы Панайотов поступил в Киевский государственный колледж эстрадного и циркового искусств, но не закончил, потому что бегал по разным конкурсам.

А в 2002 поехал в Москву на "Стань звездой", где вошел в десятку. Отметим, что одним из судей проекта был главный постсоветский рок-эксперт Сева Новгородцев. Панайотов дошел до финала.

После чего он вернулся в Киев, где поступил к Поплавскому в Киевский национальный университет культуры и искусств.

Александр Панайотов на "Голосе" в 2016 году (видео: YouTube)

Песню, с которой артист выступит на музыкальном конкурсе, пока не представили. Однако известно, что выбрать композицию для Евровидения Панайотову помог его продюсер Григорий Лепс.

Интересным фактом есть то, что в 2016 году Панайотов заявил, что готов поехать в 2017 году на Евровидение в Киев от России "с миссией объединения, примирения, с песней, которая бы растопила все сердца".

Александр Панайотов (фото: instagram.com/panaiotov)

Но вскоре сам Панайотов опроверг новость о своем участии в Евровидении, назвав новость фейком и вбросом, а единственным и достоверным источником информации - "Первый канал", который должен будет назвать участника Евровидения от России в 2020 году.

Панайотов назвал новость о Евровидении фейком (скрин: instagram.com/panaiotov)

Ранее мы писали, что Евровидение от России могут представить Тима Белорусских или Ольга Бузова.