На Євробачення від Росії поїде українець: вчився у Поплавського

Євробачення 2020 від Росії представить 35-річний Олександр Панайотов, уродженець України, який на початку 2000-х перебрався в РФ робити кар'єру. Що відомо про співака і про його багатостраждальний творчий шлях - в матеріалі Styler.

Олександр прославився після одних з перших шоу талантів "Стань зіркою" (2020) і "Народний артист" (2003), де зайняв друге місце. Панайотов має відмінні вокальні дані, але мало хто може пригадати хоча б один хіт виконавця.

З часу шоу про Панайотова забули, але у 2016 схудлий і змужнілий співак феноменально повернувся на сцену, взявши участь у російському "Голосі", де посів друге місце. За це він навіть отримав премію "ZD Award 2016" в номінації "Повернення року".

Олександр Панайотов на "Народному артисті" у 2003 році (відео: YouTube)

Майбутній російський співак народився 1 липня 1984 року в Запоріжжі. Вперше він вийшов на сцену в 9 років з піснею "Прекрасне далеко", а в 10 років вступив у місцеву музичну школу.

Вперше публічно на сцену міської площі Запоріжжя Панайотов вийшов 1 червня 1997 року з піснею Олександра Пономарьова "З ранку до ночі". Зазначимо, що між співаками часто помічають схожість, як зовнішню, так і вокальну.

Після школи Панайотов вступив у Київський державний коледж естрадного та циркового мистецтв, але не закінчив, тому що бігав по різних конкурсах.

А у 2002 поїхав у Москву на "Стань зіркою", де увійшов у десятку. Зазначимо, що одним із суддів проекту був головний пострадянський рок-експерт Сєва Новгородцев. Панайотов дійшов до фіналу..

Після чого він повернувся до Києва, де вступив до Поплавського в Київський національний університет культури і мистецтв.

Олександр Панайотов на "Голосі" у 2016 році (відео: YouTube)

Пісню, з якою артист виступить на музичному конкурсі, поки не представили. Однак відомо, що вибрати композицію для Євробачення Панайотову допоміг його продюсер Григорій Лепс.

Цікавим фактом є те, що у 2016 році Панайотов заявив, що готовий поїхати в 2017 році на Євробачення в Київ від Росії "з місією об'єднання, примирення, з піснею, яка б розтопила серця".

Олександр Панайотов (фото: instagram.com/panaiotov)

Але незабаром сам Панайотов спростував новину про свою участь у Євробаченні, назвавши новину фейком і вкиданням, а єдиним і достовірним джерелом інформації - "Перший канал", який повинен буде назвати учасника Євробачення від Росії у 2020 році.

Панайотов назвав новину про Євробаченні фейком (скрін: instagram.com/panaiotov)

Раніше ми писали, що Євробачення від Росії можуть представити Тіма Білоруських чи Ольга Бузова.