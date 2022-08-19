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Евровидение 2023 пройдет не в Англии? Букмекеры назвали город, где состоится конкурс

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Британия, Пятница 19 августа 2022 15:00
Евровидение 2023 пройдет не в Англии? Букмекеры назвали город, где состоится конкурс Евровидение 2023 может пройти не в Англии (коллаж: Styler )
Автор: Дмитрий Войналович

Как известно, Евровидение 2023 точно состоится в одном из городов Великобритании. Но, скорее всего, песенный конкурс будет принимать не Англия.

Об этом пишут британские СМИ со ссылкой на букмекеров.

Где пройдет Евровидение 2023?

В финальном этапе отбора города-хозяина 67-го конкурса Евровидение за право принимать действо сейчас соревнуются семь крупных городов Великобритании.

И среди всех, считают букмекерские конторы, наибольшие шансы имеет Глазго.

Это город, находящийся на западе Шотландии, на берегах реки Клайд.

По словам букмекеров, именно Глазго "был излюбленным выбором британцев в течение последних нескольких недель".

Второе место занимает английский город Бирмингем.

"Бирмингем доказал на примере Игр Содружества, что может принять большое событие", - пишет таблоид The Sun.

Замыкает тройку претендентов, по версии букмекеров, город-родина "битлов" - Ливерпуль.

А меньше всего шансов, считают эксперты, имеет главный город графства Южный Йоркшир - Шеффилд.

Добавим, что за право проведения конкурса борются также еще Ньюкасл-апон-Тайн, Лидс и Манчестер.

Заметим, что если организаторы выберут Глазго местом проведения Евровидения 2023, то конкурс может пройти, например, в SEC Centre - крупнейшем выставочном центре Шотландии.

Евровидение 2023 пройдет не в Англии? Букмекеры назвали город, где состоится конкурс

Карнавал в SEC Centre (фото: sec.co.uk)

Он отвечает всем требованиям и именно здесь проводятся масштабные концерты и развлекательные мероприятия. В частности, в 2008 году SEC Centre принимал танцевальное Евровидение.

Евровидение 2023 пройдет не в Англии? Букмекеры назвали город, где состоится конкурс

SEC Centre (фото: wikipedia.org)

Напомним, что уже стартовал Национальный отбор на Евровидение 2023 в Украине. И он впервые будет проходить по новым правилам.

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