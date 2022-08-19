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Євробачення 2023 пройде не в Англії? Букмекери назвали місто, де відбудеться конкурс

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Британія, П'ятниця 19 серпня 2022 15:00
Євробачення 2023 пройде не в Англії? Букмекери назвали місто, де відбудеться конкурс Євробачення 2023 може пройти не в Англії (колаж: Styler )
Автор: Дмитрий Войналович

Як відомо, Євробачення 2023 відбудеться в одному з міст Великої Британії. Але, швидше за все, пісенний конкурс прийматиме не Англія.

Про це пишуть британські ЗМІ з посиланням на букмекерів.

Де пройде Євробачення 2023?

У фінальному етапі відбору міста-господаря 67-го конкурсу Євробачення за право приймати дійство наразі змагаються сім великих міст Великої Британії.

І серед усіх, вважають букмекерські контори, найбільші шанси має Глазго.

Це місто, що знаходиться на заході Шотландії, на берегах річки Клайд.

За словами букмекерів, саме Глазго "було улюбленим вибором британців протягом останніх кількох тижнів".

Друге місце займає англійське місто Бірмінгем.

"Бірмінгем довів на прикладі Ігор Співдружності, що може прийняти велику подію", - пише таблоїд The Sun.

Замикає трійку претендентів, за версією букмекерів, місто-батьківщина "бітлів" - Ліверпуль.

А найменше шансів, вважають експерти, має головне місто графства Південний Йоркшир - Шеффілд.

Додамо, що за право проведення конкурсу борються також ще Ньюкасл-апон-Тайн, Лідс і Манчестер.

Зауважимо, що якщо організатори оберуть Глазго місцем проведення Євробачення 2023, то конкурс може пройти, наприклад, у SEC Centre - найбільшому виставковому центрі Шотландії.

Євробачення 2023 пройде не в Англії? Букмекери назвали місто, де відбудеться конкурс

Карнавал у SEC Centre (фото: sec.co.uk)

Він відповідає усім вимогам і саме тут проводяться масштабні концерти й розважальні заходи. Зокрема, у 2008 році SEC Centre приймав Танцювальне Євробачення.

Євробачення 2023 пройде не в Англії? Букмекери назвали місто, де відбудеться конкурс

SEC Centre (фото: wikipedia.org)

Нагадаємо, що вже стартував Національний відбір на Євробачення 2023 в Україні. І він вперше проходитиме за новими правилами.

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