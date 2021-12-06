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Евровидение 2022: первая страна представила своего участника и песню

Автор: Роман Мирончук

Евровидение 2022 в следующем году пройдет в Италии. Всего в песенном конкурсе будет принимать участие 41 страна. При этом Болгария первой объявила своего представителя и песню.

Об этом сообщается на сайте Евровидения 2022.

Страну будет представлять рок-группа Intelligent Music Project, которую возглавляет чилийский вокалист Ронни Ромеро.

Группа выйдет на сцену с песней Intention.

Intelligent Music Project - Intention (видео: YouTube)

Интересно, что барабанщик Intelligent Music Project Стоян Янкулов уже дважды представлял Болгарию на "Евровидении" в дуэте с певицей Елицей Тодоровой. В 2007 году они заняли 5 место, а в 2013 году дошли до полуфинала.

Где пройдет Евровидение 2022

Песенный конкурс пройдет в Турине в многофункциональной спортивно-концертной арене "Пала-Альпитур" (Pala Alpitour). Площадь арены составляет 30 тысяч квадратных метров, где могут разместится 16,6 тысяч зрителей.

Когда будет Евровидение 2022

Конкурс будет включать три этапа: два полуфинала и большой финал.

Первый полуфинал пройдет 10 мая.

Второй полуфинал состоится 12 мая.

Большой финал будет 14 мая.

В эти три дня выступления будут начинаться в 21:00 по киевскому времени.

Напомним, Беларусь опять отстранили от "Евровидения".

Мы также писали о том, что у организаторов Евровидения 2022 проблемы из-за языкового барьера.

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