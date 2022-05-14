Евровидение 2022: KALUSH Orchestra столкнулись с политической цензурой

KALUSH Orchestra подготовил для сцены Евровидение 2022 патриотическую постановку, которая давала четкий сигнал о войне в Украине. Однако организаторы запретили ее показывать на сцене и сослались на то, что это музыкальный конкурс, а не встреча "Большой семерки".
Об этом рассказал директор KALUSH Orchestra Николай Кучерявый в эфире телемарафона "Единые новости".
Он объяснил, что украинский коллектив столкнулся на Евровидение с политической цензурой и KALUSH Orchestra не смог показать патриотическую постановку.
"Евровидение - конкурс, на котором есть достаточно много запретов. Сначала наш номер имел достаточно сильное и четкое выражение о войне в Украине и четкий месседж. Но нам его запретили, ссылаясь на политизацию нашего номера.
"Евровидение" аргументирует это тем, что это, прежде всего, музыкальный конкурс, а не Совет ООН или G7. Но мы понимаем свою миссию и на каждом интервью, каждому человеку мы говорим о том, что в Украине война", – рассказал Кучерявый.
Он добавил, что это не единственный запрет, который ввели организаторы конкурса. Представительница группы из Исландии хотела выступить на сцене с большим сине-желтым флагом Украины, но ей не разрешили. Она вышла на сцену с рисунком на руке в виде сине-желтого флага.
Кучерявый считает, что безумный успех KALUSH Orchestra связан не только с событиями в Украине.
Еще до полномасштабного вторжения России в нашу страну букмекеры пророчили KALUSH Orchestra место в первой пятерке. Европе всегда был интересен украинский фольк с современными мотивами. А сочувствие Украине этот интерес только подогрело.
Стоит отметить, что сейчас букмекеры пророчат Украине первое место. Мы сообщали о том, кого видят в тройке победителей на Евровидение.
А также мы рассказывали о том, где можно сегодня вечером посмотреть финал Евровидение 2022.