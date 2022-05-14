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Главные фавориты букмекеров на Евровидение 2022: как проголосовать сегодня за KALUSH Orchestra

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Суббота 14 мая 2022 15:05
Главные фавориты букмекеров на Евровидение 2022: как проголосовать сегодня за KALUSH Orchestra Фото: Победу на Евровидение 2022 пророчат KALUSH Orchestra (instagram.com/kalush.official)
Автор: Анна Шиканова

Сегодня состоится финал Евровидение 2022 и KALUSH Orchestra, которые взорвали зал в первом полуфинале конкурса, имеют все шансы на победу. Букмекеры оценивают их шансы еще выше, а главными конкурентами названы Великобритания и Швеция.

Какие прогнозы дают букмекеры Украине на Евровидение и как проголосовать сегодня за KALUSH Orchestra - читайте ниже.

Фавориты букмекеров Евровидение 2022

Первое место букмекеры отдают Украине и группе KALUSH Orchestra. Стоит отметить, что шансы на победу выросли за одни сутки еще на 10% и сейчас составляют уже 60%. Буквально еще вчера в рейтинге стояла цифра 50%.

Второе место букмекеры отдают представителю Великобритании Sam Ryder, который исполняет композицию Space Man. Его шансы на победу оценивают в 11%.

На третьем месте оказалась Швеция – CornelaJacobs с песней Hold Me Closer. Шансы на победу букмекеры оценили в 10%.

Далее по прогнозу букмекеров идут Италия (6%) и Испания (4%).

Главные фавориты букмекеров на Евровидение 2022: как проголосовать сегодня за KALUSH Orchestra

Скриншот

Как голосовать в финале Евровидение 2022

Финал Евровидение начнется 14 мая в 22:00. Ожидается, что выступление участников, голосование и подсчет голосов будет длиться не менее 4 часов. KALUSH Orchestra будет выступать под номером 12.

Отправить сообщение за участника, который вам понравился можно по номеру 7576. Стоимость одного сообщения – 5,31. Ограничение – 20 сообщений с одного номера.

Проголосовать за Украину с номеров украинских операторов будет нельзя, но это смогут сделать украинцы, которые сейчас находятся за границей и имеют номера телефоны европейских операторов.

Будьте внимательны! В зависимости от страны, в которой вы находитесь, номер, на который нужно отправить сообщение – отличается. Также может быть разная стоимость.

Победитель международного конкурса Евровидение 2022 будет определен путем голосования жюри стран-участниц конкурса и зрителей.

Напомним, ранее мы писали о том, где можно смотреть финал Евровидение 2022 и в каком порядке будут выступать участники.

А также мы рассказывали о том, что Джамала выставила на продажу свое платье с Евровидение.

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