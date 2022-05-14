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Євробачення 2022: KALUSH Orchestra зіткнулися з політичною цензурою

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Субота 14 травня 2022 15:50
Євробачення 2022: KALUSH Orchestra зіткнулися з політичною цензурою Фото: KALUSH Orchestra на Євробаченні (Getty lmages)
Автор: Анна Шиканова

KALUSH Orchestra підготував для сцени Євробачення 2022 патріотичну постановку, яка давала чіткий сигнал про війну в Україні. Однак організатори заборонили її показувати на сцені та послалися на те, що це музичний конкурс, а не зустріч "Великої сімки".

Про це розповів директор KALUSH Orchestra Микола Кучерявий в ефірі телемарафону "єдині новини".

Він пояснив, що український колектив зіткнувся на Євробачення з політичною цензурою і не зміг показати патріотичну постановку.

"Євробачення - конкурс, на якому є досить багато заборон. Спочатку наш номер мав досить сильний і чіткий вислів про війну в Україні та чіткий меседж. Але нам його заборонили, посилаючись на політизацію нашого номера.

"Євробачення" аргументує це тим, що це, перш за все, музичний конкурс, а не Рада ООН або G7. Але ми розуміємо свою місію і на кожному інтерв'ю, кожній людині ми говоримо про те, що в Україні війна", – розповів Кучерявий.

Він додав, що це не єдина заборона, яку ввели організатори конкурсу. Представниця групи з Ісландії хотіла виступити на сцені з великим синьо-жовтим прапором України, але їй не дозволили. Вона вийшла на сцену з малюнком на руці у вигляді синьо-жовтого прапора.

Кучерявий вважає, що шалений успіх Kalush Orchestra пов'язаний не тільки з подіями в Україні.

Ще до повномасштабного вторгнення Росії в нашу країну букмекери пророкували KALUSH Orchestra місце в першій п'ятірці. Європі завжди був цікавий український фольк з сучасними мотивами. А співчуття Україні цей інтерес тільки підігріло.

Варто відзначити, що зараз букмекери пророкують Україні перше місце. Ми повідомляли про те, кого бачать у трійці переможців на Євробачення.

А також ми розповідали про те, де можна сьогодні ввечері подивитися фінал Євробачення 2022.

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Євробачення Евровидение 2022 KALUSH
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