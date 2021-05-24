Евровидение 2022: в каком городе может состояться следующий песенный конкурс

Ориентировочные даты: с 10 по 14 мая. Главными претендентами на проведение Евровидение 2022 стало пять итальянских городов.

Было названо пять хост-сити в Италии и это: Рим, Милан, Генуя, Турин и Болонья.

Официальных заявлений от организаторов конкурса пока нет и все заявки будут рассматриваться в ближайшее время. Однако город, который примет у себя следующее Евровидение, должен соответствовать правилам конкурса.

Что входит в правила

Город должен иметь возможность приютить у себя до 10 тысяч человек на 5-7 недель

В регионе должно быть от 2 до 3 тысяч мест в гостиницах и отелях, которые расположены максимум до 40 минут езды от места проведения конкурса.

Город должен предоставить план проведения международного конкурса.

Что предлагают города в Италии

Рим считается фаворитом, так как там отличная логистика и есть огромный аэропорт, который для большинства стран является транспортным узлом. В Риме есть арена, которая соответствует требованиям – PalaLottomatica. После реконструкции арена вмещает 11 200 зрителей.

Милан – второй город в Италии по численности населения. Он расположен на севере и в городе есть несколько арен, которые подходят под требования конкурса.

Турин – еще один крупный город на севере Италии. Он считается крупным центром бизнеса и культуры. В Турине также много арен, которые отвечают требованиям правил конкурса Евровидение и придется устраивать отдельный конкурс для площадок.

Генуя – шестой по величине город в Италии. Есть открытые и закрытые площадки для проведения конкурса, которые вмещают более 10 тысяч зрителей.

Болонья – крупный город на севере Италии, седьмой по численности населения. Тут находится самая большая арена, которая вмещает до 20 тысяч зрителей.