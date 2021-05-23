Євробачення 2021: всі результати фіналу та відео яскравого виступу Go_A
Євробачення 2021 виграла Італія, а саме група Maneskin з піснею "Zitti e buoni". Україна в особі Go_A посіла високе 5 місце.
Всі результати фіналу Євробачення 2021 з балами - дивіться в нашому матеріалі нижче.
Отже. Італія виграла Євробачення з результатом 524 бали. Відрив від другого місця склав 25 балів.
Go_A, які зірвали шквал оплесків у гранд-фіналі, отримали 364 бали - 97 балів від національного журі та 267 балів від глядачів.
Виконавець Джеймс Ньюман, який представляє Великобританію, зайняв останнє місце, отримавши нуль балів за підсумками голосування журі та глядачів.
Російська співачка Маніжа з піснею "Russian Woman" посіла дев'яте місце, набравши 204 бали.
Всі результати фіналу Євробачення 2021:
- Італія - 524
- Франція - 499
- Швейцарія - 432
- Ісландія - 378
- Україна - 364
- Фінляндія - 301
- Мальта - 255
- Литва - 220
- Росія - 204
- Греція - 170
- Болгарія - 170
- Португалія - 153
- Молдавія - 115
- Швеція - 109
- Сербія - 102
- Кіпр - 94
- Ізраїль - 93
- Норвегія - 75
- Бельгія - 74
- Азербайджан - 65
- Албанія - 57
- Сан-Марино - 50
- 23 Нідерланди - 11
- Іспанія - 6
- Німеччина - 3
- Велика Британія - 0
Italy is the winner of the Eurovision Song Contest 2021!— Eurovision Song Contest (@Eurovision) May 22, 2021
Watch @thisismaneskin's reaction! #Eurovision #OpenUp pic.twitter.com/5Uoe4GgP7n
Нагадаємо, що раніше стала відома дата і місце проведення Дитячого Євробачення 2021.