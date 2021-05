Євробачення 2021: всі результати фіналу та відео яскравого виступу Go_A

Отже. Італія виграла Євробачення з результатом 524 бали. Відрив від другого місця склав 25 балів.

Go_A, які зірвали шквал оплесків у гранд-фіналі, отримали 364 бали - 97 балів від національного журі та 267 балів від глядачів.



Виконавець Джеймс Ньюман, який представляє Великобританію, зайняв останнє місце, отримавши нуль балів за підсумками голосування журі та глядачів.

Російська співачка Маніжа з піснею "Russian Woman" посіла дев'яте місце, набравши 204 бали.

Italy is the winner of the Eurovision Song Contest 2021!

