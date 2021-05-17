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Евровидение 2021: букмекеры пророчат Go_A место в топ-5

Автор: Анна Шиканова

Украинский коллектив Go_A, который будет представлять Украину на Евровидение 2021, уверенно движется в пятерку лидеров по прогнозу букмекеров. Группа просто поразила своими репетициями перед международным конкурсом, и букмекеры прогнозируют им четвертое место.

Об этом сообщает "Суспільне"

За месяц до старта международного конкурса Евровидение 2021, группа Go_A занимала всего лишь 18 позицию в рейтинге букмекерских прогнозов. После первой репетиции рейтинг коллектива взлетел вверх, и они оказались в первой десятке. Через несколько дней их рейтинги снова повысились, и они заняли 8 место. На официальном сайте конкурса они сейчас находятся на этой позиции.

Однако в "Суспільном" отмечают, что Go_A по прогнозу букмекерских контор уже оказались на 5 месте и им пророчат место в финале.

Финалисты Евровидения-2021 – букмекеры

  • Певица Destiny - Je Me Casse (Мальта)
  • Elena Tsagrinou с песней El Diablo (Кипр)
  • Группа Roop - Discoteque (Литва)
  • Go_A с песней SHUM (Украина)
  • Певица Manizha - Russian Woman (Россия)
  • Певец Tusse с песней Voices (Швеция)
  • Певица Albina - Tick-Tock (Хорватия)
  • TIX с песней Fallen Angel (Норвегия)
  • Певица ROXEN - Amnesia (Румыния)
  • Eden Alene с песней Set Me Free (Израиль)

Стоит отметить, что первый полуфинал Евровидение 2021 состоится уже завтра, 18 мая. Коллектив Go_A выступит в первом полуфинале под номером 15.

Напомним, ранее мы писали о том, что GO_A удивили костюмами перед Евровидение 2021.

А также рассказывали о том, что букмекеры назвали нового победителя Евровидение 2021, ранее не входящего в топ.

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