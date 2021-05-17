Евровидение 2021: букмекеры пророчат Go_A место в топ-5

Украинский коллектив Go_A, который будет представлять Украину на Евровидение 2021, уверенно движется в пятерку лидеров по прогнозу букмекеров. Группа просто поразила своими репетициями перед международным конкурсом, и букмекеры прогнозируют им четвертое место.
Об этом сообщает "Суспільне"
За месяц до старта международного конкурса Евровидение 2021, группа Go_A занимала всего лишь 18 позицию в рейтинге букмекерских прогнозов. После первой репетиции рейтинг коллектива взлетел вверх, и они оказались в первой десятке. Через несколько дней их рейтинги снова повысились, и они заняли 8 место. На официальном сайте конкурса они сейчас находятся на этой позиции.
Однако в "Суспільном" отмечают, что Go_A по прогнозу букмекерских контор уже оказались на 5 месте и им пророчат место в финале.
Стоит отметить, что первый полуфинал Евровидение 2021 состоится уже завтра, 18 мая. Коллектив Go_A выступит в первом полуфинале под номером 15.
Напомним, ранее мы писали о том, что GO_A удивили костюмами перед Евровидение 2021.
А также рассказывали о том, что букмекеры назвали нового победителя Евровидение 2021, ранее не входящего в топ.