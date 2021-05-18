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Евровидение 2021: Go_A "взорвали" сцену в первом полуфинале

Автор: Светлана Мащенко

Евровидение 2021 стартовало грандиозным полуфиналом в нидерландском Роттердаме 18 мая, показав выступления первых шестнадцати участников. Украинцы Go_A вышли на сцену с хитом Shum, буквально "взорвав" сцену Ahoy Arena в Роттердаме.

Видео выступления и его подробности смотрите ниже в нашем материале.

Украинская группа уверенно прошла в финал конкурса и теперь будет сражаться за победу 22 мая.

Солиста Go_A Екатерина Павленко вместе с участниками Тарасом Шевченко, Игорем Диденчуком и Иваном Григоряком "пошумели" на сцене, вызвав восторг нидерландских зрителей.

Видео: Go_A выступили на Евровидении с песней "Шум"

Трансляция началась в Украине в 22:00 на каналах UA: ПЕРШИЙ и СТБ. Первыми свое выступление показали одни из фаворитов - представители Литвы - группа The Roop с песней Discoteque. Россиянка Manizha ("Russian Woman") спела третьей, а завершила выступление певица из Мальты Destiny ("Je Me Casse"), которой букмекеры пророчили место в первой тройке.

Украинцы Go_A в полуфинале действительно смогли "зажечь" сцену и зал своим выступлением, собрав немало восторженных отзывов зрителей масштабного международного конкурса. В комментариях под видео звучат такие комменты:

  • МОЛОДЦЫ БОЖЕ Я ПЛАЧУ!
  • Вот почему Украина имеет 100% квалификацию
  • Пожалуйста, пусть они пройдут в финал. Я тащусь от них! Очень крутое выступление!
  • Впервые на конкурсе прозвучало полностью песня на украинском! И Вы видели реакцию зрителей? Какие же они крутые! Гордость.
  • Это то, что нам нужно, современная, крутая и этническая песня. Я люблю страну, которая предлагает песни на родном языке и их культуру. Я это очень люблю!!

В первом полуфинале показали свое мастерство на сцене Ahoy Arena представители таких стран:

  • Литва
  • Словения
  • Россия
  • Швеция
  • Австралия
  • Северная Македония
  • Ирландия
  • Кипр
  • Норвегия
  • Хорватия
  • Бельгия
  • Израиль
  • Румыния
  • Азербайджан
  • Украина
  • Мальта

В финал прошли следующие страны:

  • Норвегия
  • Израиль
  • Россия
  • Азербайджан
  • Мальта
  • Литва
  • Кипр
  • Швеция
  • Бельгия
  • Украина

Напомним, что второй полуфинал "Евровидения" состоится 20 мая, а финал будет 22 мая.

Ранее мы писали, что россиянку Manizha раскритиковали за выбор сценического наряда для Евровидения.

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