Евровидение 2021: Go_A "взорвали" сцену в первом полуфинале

Евровидение 2021 стартовало грандиозным полуфиналом в нидерландском Роттердаме 18 мая, показав выступления первых шестнадцати участников. Украинцы Go_A вышли на сцену с хитом Shum, буквально "взорвав" сцену Ahoy Arena в Роттердаме.
Видео выступления и его подробности смотрите ниже в нашем материале.
Украинская группа уверенно прошла в финал конкурса и теперь будет сражаться за победу 22 мая.
Солиста Go_A Екатерина Павленко вместе с участниками Тарасом Шевченко, Игорем Диденчуком и Иваном Григоряком "пошумели" на сцене, вызвав восторг нидерландских зрителей.
Видео: Go_A выступили на Евровидении с песней "Шум"
Трансляция началась в Украине в 22:00 на каналах UA: ПЕРШИЙ и СТБ. Первыми свое выступление показали одни из фаворитов - представители Литвы - группа The Roop с песней Discoteque. Россиянка Manizha ("Russian Woman") спела третьей, а завершила выступление певица из Мальты Destiny ("Je Me Casse"), которой букмекеры пророчили место в первой тройке.
Украинцы Go_A в полуфинале действительно смогли "зажечь" сцену и зал своим выступлением, собрав немало восторженных отзывов зрителей масштабного международного конкурса. В комментариях под видео звучат такие комменты:
В первом полуфинале показали свое мастерство на сцене Ahoy Arena представители таких стран:
В финал прошли следующие страны:
Напомним, что второй полуфинал "Евровидения" состоится 20 мая, а финал будет 22 мая.
Ранее мы писали, что россиянку Manizha раскритиковали за выбор сценического наряда для Евровидения.