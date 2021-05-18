Євробачення 2021: Go_A "підірвали" сцену в першому півфіналі

Євробачення 2021 стартувало грандіозним півфіналом у нідерландському Роттердамі 18 травня, показавши виступи перших шістнадцяти учасників. Українці Go_A вийшли на сцену з хітом Shum, буквально "підірвавши" сцену Ahoy Arena в Роттердамі.
Відео виступу і його подробиці дивіться нижче в нашому матеріалі.
Український гурт впевнено пройшла у фінал конкурсу і тепер буде битися за перемогу 22 травня.
Соліста Go_A Катерина Павленко разом з учасниками Тарасом Шевченком, Ігорем Діденчуком та Іваном Григоряком "пошуміли" на сцені, викликавши захват нідерландських глядачів.
Відео: Go_A виступили на Євробаченні з піснею "Шум"
Трансляція розпочалася в Україні о 22:00 на каналах UA: ПЕРШИЙ та СТБ. Першими свій виступ показали одні з Фаворитів - представники Литви - група The Roop з піснею Discoteque. Росіянка Manizha ("Russian Woman") заспівала третьою, а завершила виступ співачка з Мальти Destiny ("Je Me Casse"), якій букмекери пророкували місце в першій трійці.
Українці Go_A у півфіналі дійсно змогли "запалити" сцену та зал своїм виступом, зібравши чимало захоплених відгуків глядачів масштабного міжнародного конкурсу. У коментарях під відео лунають такі коменти:
У першому півфіналі показали свою майстерність на сцені Ahoy Arena представники таких країн:
У фінал пройшли такі країни:
Нагадаємо, що другий півфінал "Євробачення" відбудеться 20 травня, а фінал буде 22 травня.
Раніше ми писали, що росіянку Manizha розкритикували за вибір сценічного вбрання для Євробачення.