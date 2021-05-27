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Внезапно: Евровидение 2021 получит продолжение

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Четверг 27 мая 2021 21:44
Внезапно: Евровидение 2021 получит продолжение Фото: Евровидение 2021 продолжили (facebook.com/EurovisionSongContest)
Автор: Styler

Евровидение 2021 прошло в Роттердаме и победителем стала рок-группа из Италии Maneskin. Теперь песенный конкурс решили продолжить в формате онлайн.

Об этом организаторы песенного мероприятия сообщили на своем YouTube-канале.

Отмечается, что на официальном канале конкурса будут опубликованы видео с выступлениями конкурсантов, которые те записали на случай ограничений из-за коронавируса (было создано целых два специальных онлайн-шоу).

Ролики с выступлениями полуфиналистов покажут 28 мая, а с финалистами - 29 мая.

Ведущей этого необычного концерта станет финская певица Криста Сиегфрид.


Как известно, украинская группа Go_A, которая ярко выступила с песней "Shum" в финале и сорвала шквал аплодисментов в зале, в результате заняла 5 место. Украинцы получили 364 балла: 97 баллов от национального жюри и 267 баллов от зрителей.

Ранее мы писали, что стали известны дата и место проведения Детского Евровидения 2021.

Также напомним, солистка Go_A Катерина Павленко рассказала, с кем из участников Евровидения 2021 она сдружилась.

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