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Евровидение 2020: Go_A сделали важное заявление

STYLERЖизнь    18.03.2020 - 19:38
Евровидение 2020: Go_A сделали важное заявление
Go_A высказались о Евровидение 2020 (фото: instagram.com/go_a_band)

Go_A высказались об отмене конкурса Евровидение 2020

Евровидение 2020 перенесли на следующий год из-за коронавируса. Группа Go_A, которая должна была представлять Украину на конкурсе в Нидерландах с 12 по 16 мая, сделала официальное заявление по этому поводу.

"Видимо, вы уже видели, что в этом году Евровидение отменено по понятным причинам. Но мы рады вам сообщить, что все же будем представлять Украину в следующем году на Евровидении 2021", - говорится на странице группы в Facebook.

По словам участников коллектива, телеканалы UA: ПЕРШИЙ и СТБ в следующем году дополнительный национальный отбор не будут проводить.

"Мы очень благодарны каждому из вас за поддержку и безумные эмоции, что вы нам подарили. За веру в себя и победный дух. За то, что перевернули наш мир и стали уже такой близкой музыкальной семьей! Берегите себя и родных, следите за здоровьем! А когда ситуация стабилизируется - обязательно встретимся на концертах и фестивальных площадках. Любим вас! Ваши Go_A", - написали музыканты.

Добавим, что по информации Styler, в 2021-м конкурс Евровидение пройдет в Роттердаме, где должен был состояться и в этом году.

Заметим также, что к конкурсу Go_A должны будут подготовить новую песню вместо нынешнего "Солов'я". Скорее всего, новая конкурсная работа группы тоже будет на украинском языке.

Go_A - Solovey

Ранее мы писали, что Go_A заняли 4 место в рейтинге Евровидение 2020 среди более чем 40 стран-участниц.

Евровидение 2020 под угрозой: из-за коронавируса отменили важный этап подготовки Евровидение 2020: Go_A сделали интересное заявление
Новости Украины Евровидение 2020
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