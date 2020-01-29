Евровидение 2020: Украина узнала дату участия в конкурсе

Евровидение 2020 начнется в Роттердаме в Нидерландах 12 мая, и после проведения жеребьевки стало известно, представители каких стран выступят в первом полуфинале.

Всего на 65-й международный песенный конкурс в этом году отправятся представители 41 государства.

После первого полуфинала 12 мая, второй намечен на 14 мая, а финал - на 16-е.

Согласно результатам жеребьевки, которую провели в мэрии Роттердама, участник от Украины выйдет на сцену 12 мая - во второй части первого полуфинала.

Тогда же с украинским конкурсантом будут выступать также артисты из Арезбайджана, Бельгии, Хорватии, Кипра, Израиля, Мальты, Норвегии и Румынии.

Евровидение 2020 - результаты жеребьевки по участникам в первом полуфинале (Фото: скрин eurovisionworld.com)

Финалистов будут определять члены жюри из представителей Италии, Германии и Нидерландов.

В первом полуфинале будет 17 стран, а во втором - 18.

Евровидение 2020 - результаты жеребьевки по участникам во втором полуфинале (Фото: скрин eurovisionworld.com)

Финал песенного конкурса Евровидение-2020 состоится 16 мая на сцене "Ahoy Arena".

Напомним, что в Украине уже провели жеребьевку полуфиналистов Нацотбора на Евровидение 2020 и назвали участников в первом и втором полуфиналах 8 и 15 февраля. Узнать, кто же будет представлять нашу страну на конкурсе, можно будет 22 февраля.