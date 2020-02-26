Евровидение-2020: организаторы рассматривают запасные варианты проведения конкурса

Иллюстративное фото (Униан)

Организаторы Евровидения следят за ситуацией

Песенный конкурс Евровидение-2020, который должен состояться в мае в нидерландском Роттердаме, могут перенести в случае увеличения эпидемии коронавируса. Об этом сообщил нидерландский вирусолог Аб Остерхау, передает RTL.

По его словам, несмотря на то, что в стране на данный момент не зафиксировали случаев коронавируса, скорее всего Нидерландам также придется столкнуться с заболеванием.

"Нужно рассматривать и такое, что конкурс может не состояться. Однако все зависит от того, насколько сильной будет эпидемия коронавируса непосредственно перед Евровидением. Но на данный момент все выглядит не очень обнадеживающе из-за разных мест, где вирус сейчас появляется", - сказал Остерхау.

При этом в Европейском вещательном союзе (EBU), который является организатором Евровидения, сообщили, что следят за ситуацией и в случае необходимости будут рассматривать запасные варианты проведения конкурса.

"Мы следуем рекомендациям Нидерландского национального института общественного здравоохранения и окружающей среды. Если они скажут, что есть конкретная угроза, то мы примем меры. Сейчас слишком рано об этом говорить", - сообщили в EBU.

Ранее РБК-Украина писало, что в случае ухудшения ситуации с эпидемией коронавируса существует возможность отмены чемпионата Европы по футболу-2020.

Также сообщалось, что Международный олимпийский комитет не исключает возможность отмены Олимпиады в Токио из-за коронавируса в Японии. У организаторов есть три месяца, чтобы определиться с безопасностью Игр.