Євробачення 2020: чи відбудеться конкурс в цьому році

Євробачення 2020 може відмінитися (Колаж РБК-Україна)

Мер Роттердама повідомив, що доля Євробачення вирішиться в квітні

Євробачення 2020 під загрозою через спалаху коронавірусу в світі. У Нідерландах заборонили масові скупчення людей більше 200 чоловік, але підготовка до музичного змагання зараз йде повним ходом. На даний момент залишається неясним, чи відбудеться цього року конкурс, чи ні.

Мер Роттердама Ахмед Абуталеб в одному з інтерв'ю повідомив, що доля Євробачення 2020 буде вирішуватися в квітні, а саме 5 або 6 числа.

"Для мене останній день - це момент, коли ми починаємо будувати сцену. В цей день повинні уточнити: пройде Євробачення чи ні. У нас є два варіанти: EBU і AVROTROS (голландський мовник) можуть прийняти рішення про проведення або скасування. Але зараз занадто рано", - каже мер.

Зазначимо, що коронавірусом заразився один з членів Європейського мовного союзу (EBU), після чого іншим його колегам, які займаються організацією Євробачення 2020, заборонили подорожувати. Тепер вони не зможуть прибути на зустріч з делегатами від країн-учасниць.

Нагадаємо, що ще в лютому нідерландський вірусолог Аб Остерхау заявив про те, що у випадку збільшення епідемії коронавіруса Євробачення-2020 можуть перенести. У самому Європейському мовному союзі додали, що стежать за ситуацією і у разі потреби будуть розглядати запасні варіанти проведення конкурсу.

Додамо, що також скасовано Чемпіонат світу з футболу, його перенесли на 2021 рік.